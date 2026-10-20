« Il a laissé tomber l’équipe et m’a déçu, parce que nous comptions sur lui », a déclaré le Néerlandais dans un entretien accordé à The Athletic, critiquant l’attitude de CR7 chez les Red Devils sous ses ordres.

C’est surtout l’attitude de Ronaldo à l’entraînement qui déplaisait à ten Hag, en poste à Manchester entre 2022 et 2024. « Je lui ai souvent dit : “Ronnie, tout le monde veut travailler pour toi afin de te mettre en bonne position, mais si tu n’arrives pas à entrer dans la surface de réparation, tu ne peux pas marquer.” Il n’en était pas capable. Il ne courait ni avec ni sans le ballon. La raison, c’est qu’il ne s’était pas préparé », a-t-il souligné.

Des propos plutôt surprenants. Ronaldo avait en effet toujours eu la réputation de travailler dur et de souvent prolonger ses séances après la fin de l’entraînement. « Toute grande équipe doit accepter son meilleur joueur, mais le meilleur joueur doit travailler pour l’équipe. Et United n’était pas la priorité absolue de certains », a ajouté ten Hag.

Cristiano Ronaldo : pourquoi le contrat de CR7 a-t-il été résilié ?

Ronaldo a finalement quitté Manchester United sur fond de conflit fin 2022, après être devenu une star mondiale à Old Trafford entre 2003 et 2009.

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Le Portugais avait auparavant perdu sa place de titulaire sous ten Hag, avant de se livrer à une attaque en règle dans un entretien explosif. Son contrat a finalement été résilié avant son terme. Peu après, CR7 a rejoint Al-Nassr en Arabie saoudite, où il est toujours sous contrat, jusqu’à l’été 2027.

The Athletic a également indiqué avoir soumis à Ronaldo les propos sévères de son ancien entraîneur. Il n’a toutefois pas réagi. Avant que la situation ne dégénère, ten Hag avait entraîné pendant quatre mois au total le joueur désormais âgé de 41 ans. Ronaldo a inscrit 145 buts en 346 matches pour le club anglais historique.

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Conflit avec le Portugal : quelle sanction Cristiano Ronaldo a-t-il reçue ?

Ronaldo a quitté prématurément la sélection portugaise dans des circonstances tout aussi peu glorieuses lors de la dernière trêve internationale, après que l’entraîneur Jorge Jesus eut, selon lui, manqué à ses promesses concernant son temps de jeu. Lundi, la Fédération portugaise de football (FPF) lui a néanmoins infligé une sanction extrêmement légère.

Selon un communiqué publié lundi par le conseil de discipline de la fédération, le joueur de 41 ans, détenteur du record de sélections, devra seulement payer 255 euros pour avoir quitté prématurément le stage de préparation. Ronaldo a également été suspendu pour 30 jours, ce qui signifie qu’il serait de nouveau disponible pour les prochains matches du Portugal en Ligue des nations, contre le Danemark (14 novembre) et au pays de Galles (17 novembre).