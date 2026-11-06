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Thomas Tuchel a provoqué une onde de choc au sein de l’équipe d’Angleterre en convoquant Jobe Bellingham pour la première fois en sélection A, à l’occasion des prochains matches de Ligue des nations. Le jeune talent du Borussia Dortmund rejoint son frère Jude dans un groupe où brille par son absence Cole Palmer, l’homme fort de Chelsea. Le sélectionneur allemand commence ainsi à imposer sa marque sur les choix de l’Angleterre.

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Ses performances en Bundesliga valent à Bellingham une convocation avec l’Angleterre

Tuchel a choisi d’apporter du sang neuf à sa dernière sélection anglaise, avec notamment la convocation de Bellingham, 21 ans. Le milieu de terrain de Dortmund est récompensé pour la régularité de ses performances en Bundesliga. Le sélectionneur de l’Angleterre a évoqué un travail de suivi de longue date mené avec Lee Carsley, le sélectionneur des moins de 21 ans anglais. Cette convocation ouvre la possibilité que les frères Bellingham deviennent les premiers frères à représenter l’Angleterre depuis Gary et Phil Neville.

Interrogé sur sa décision d’intégrer le plus jeune des Bellingham à l’équipe première, Tuchel a souligné les recommandations reçues de la sélection des jeunes. « Lee Carsley dit depuis des semaines et des mois beaucoup de bien de Jobe. Selon lui, Jobe mérite sa chance s’il y a une place et la possibilité de rejoindre l’équipe première et d’y faire bonne impression, a déclaré Tuchel, cité par The Telegraph. Il a disputé de bons matches et traverse une bonne période avec Dortmund, donc il mérite d’être avec nous. »

Tuchel décrit le profil particulier de Bellingham

Tuchel a livré une analyse tactique du profil de Jobe, précisant que le nouveau venu apportera quelque chose de bien différent de son frère, véritable star. L’entraîneur n’attend pas de lui qu’il reproduise à l’identique les exploits offensifs de son frère. Il a plutôt insisté sur son équilibre, son gabarit imposant et sa capacité à conserver le ballon au milieu de terrain.

« Il est plus défensif que son frère. Il est à l’aise avec le ballon, doté d’un bon physique et d’un grand gabarit. C’est un joueur technique capable de conserver la possession. À lui de jouer maintenant. Nous n’avons que mardi et mercredi pour nous préparer, et ce sera difficile parce que [lors du dernier rassemblement] nous avons mis en place de nouveaux schémas et de nouveaux comportements. Ce sera difficile [pour lui de les assimiler en deux jours], mais c’est à lui de jouer. Il est enthousiaste, heureux et désireux de faire bonne impression, ce qui constitue la meilleure base pour réussir un bon rassemblement », a expliqué le sélectionneur.

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Palmer écarté malgré ses performances avec Chelsea

Le sélectionneur a créé la surprise avec sa dernière sélection anglaise : Palmer est la principale victime des choix tranchés du technicien allemand. Alors que Jobe fête une première convocation marquante, le joueur phare de Chelsea a été écarté à la surprise générale, malgré des performances toujours aussi remarquables à Stamford Bridge cette saison.

Prochains matchs ANG UEFA Nations League A 14:45 CRO

L’absence remarquée de Palmer semble être une conséquence directe de sa décision de se retirer lors de la précédente trêve internationale, en invoquant la gestion de sa charge de travail. Tuchel a envoyé un message sans concession au groupe anglais : il privilégie la fidélité à la réputation et maintient sa confiance au noyau de joueurs qui a créé ce qu’il a qualifié d’atmosphère « extraordinaire » dans le vestiaire lors du dernier rassemblement.

L’Angleterre face à la Croatie et à l’Espagne en Ligue des nations

L’Angleterre de Tuchel se prépare à une trêve internationale de premier plan et entend prolonger l’élan né de son premier rassemblement de la saison. Elle accueillera la Croatie à Wembley le 12 novembre, avant de s’envoler pour Madrid trois jours plus tard afin d’affronter l’Espagne, championne du monde en titre. Portée par l’optimisme, l’équipe de Tuchel verra dans cette double confrontation de prestige une occasion idéale d’affirmer ses ambitions face à des adversaires de tout premier plan. Ce sera aussi l’occasion de rendre hommage au capitaine Harry Kane pour son Ballon d’Or et sa 126e sélection, un record.