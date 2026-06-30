Il a failli fondre en larmes… Le père de Haaland vole la vedette

Alf-Inge Haaland, le père de la star de Manchester City, a laissé échapper une émotion palpable en tribune alors que son fils Erling propulsa la Norvège en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 d’un but décisif (2-1) face à la Côte d’Ivoire.

À la 86^e minute, au Texas, l’attaquant norvégien a surgi pour offrir à son pays sa toute première victoire en phase à élimination directe d’un grand tournoi, après que Patrick Berg a déboulé derrière la défense ivoirienne et adressé un centre depuis la ligne de but, que Haaland a transformé du gauche à bout portant, faisant exploser de joie les milliers de supporters scandinaves massés dans l’enceinte de l’AT&T Stadium.

Alors que le buteur s’éloignait pour célébrer avec ses coéquipiers, les caméras ont repéré son père, Alf Inge, dans les tribunes. L’ancien milieu de terrain de Manchester City, qui assiste à la plupart des matchs de son fils, semblait submergé par l’émotion, les mains sur le visage, avant d’exploser de joie quelques minutes plus tard, lorsque l’arbitre a sifflé la fin du match.

La dernière participation norvégienne à la Coupe du monde remontait à 1998, en France, où les « Vikings » n’avaient pas franchi le premier tour.

Prochain rendez-vous : un duel attendu avec le Brésil en huitièmes de finale, dimanche matin.

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