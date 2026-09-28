Le journaliste Fabrizio Romano a révélé les intentions de Manchester United et du groupe INEOS concernant l'avenir de l'entraîneur Michael Carrick, après le mauvais début de saison de l'équipe, qui n'a remporté qu'un seul match sur cinq en Premier League et a été éliminée de la Coupe de la Ligue après avoir dilapidé une avance de deux buts face à Brighton.

L'équipe n'a par ailleurs pas réussi à préserver sa cage inviolée face aux formations anglaises et a été critiquée pour le manque d'intensité dans son pressing sur les attaquants adverses, tout en n'affichant, dans la plupart de ses matchs, pas le niveau qu'elle avait montré sous la direction de Carrick lors de la seconde moitié de la saison dernière, à l'exception de sa première apparition en Ligue des champions face à Sabah, club azerbaïdjanais.

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Le site TeamTalk a rapporté les propos de Romano via « YouTube », où il a affirmé que « le club n'a contacté aucun autre entraîneur et ne mène aucune discussion avec des entraîneurs ou des agents », en insistant sur le fait que « la situation est calme actuellement, avec l'espoir qu'elle le reste pendant plusieurs mois ».

Il a ajouté que les résultats récents ne satisfont ni le club ni Carrick, mais que Manchester United fait confiance à son entraîneur, en particulier avec l'arrivée de Carlos Baleba et la reconstruction du milieu de terrain durant l'été, ce qui nécessite du temps pour trouver la cohésion.

Romano a révélé que Carrick ne souffre pas du cauchemar qui mettait fin aux parcours des entraîneurs précédents avec l'équipe : le soutien des joueurs.

Il a précisé : « Les joueurs de United soutiennent Carrick et ses idées, et la grande majorité d'entre eux est de son côté », contrairement à ce qui s'était passé auparavant avec d'autres entraîneurs, qui n'ont pas bénéficié d'un soutien similaire, à l'image d'Erik ten Hag et de Ruben Amorim.

Il a toutefois nuancé : « Mais les résultats restent indispensables pour garantir le maintien de l'entraîneur et la réussite du projet sur le long terme. »

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