Il a disputé toutes les minutes : une star du Real Madrid comprend le message de Mourinho

Le défenseur espagnol Dean Huijsen est l'une des figures majeures du Real Madrid sous la houlette de José Mourinho, et l'un des joueurs auxquels le technicien portugais accorde une grande attention pour les faire progresser. Il est en effet le seul joueur qu'il avait déjà entraîné auparavant, et dont il connaissait les capacités.

Huijsen s'affirme comme un pilier essentiel de la défense de Mourinho. C'est un titulaire indispensable, comme en témoignent les statistiques et ses performances remarquables.

Le journal « AS » a indiqué que Huijsen fait partie des défenseurs qui excellent dans l'art de défendre, et que le technicien portugais apprécie.

Huijsen a déclaré après le match face à l'Inter Milan en Ligue des champions : « Mourinho s'intéresse beaucoup à moi et me pousse fortement à évoluer et à progresser, ce que je pense être en train de réaliser. C'est une bonne chose, car il connaît mon potentiel, il m'aide énormément, et j'en suis heureux. »

Après une première saison difficile, lorsqu'il a rejoint le Real Madrid alors qu'il n'avait que vingt ans, Huijsen s'impose en ce début de saison. Il a hérité du numéro 4, un numéro emblématique, celui que portait auparavant David Alaba, et qu'a porté une légende comme Sergio Ramos, qu'il considère comme un modèle.

Huijsen a confié lors de la dernière phase de la préparation d'avant-saison, alors qu'il commençait à comprendre les exigences de son nouvel entraîneur, avec qui il entretient une relation ancienne (lorsqu'il l'a dirigé à la Roma) : « J'en ai toujours rêvé. Sergio Ramos était mon idole, et pour moi, c'est un rêve de porter ce numéro. Mourinho me demande d'être un défenseur solide. »

Lors du match contre l'Inter, Huijsen a remporté 4 de ses 9 duels, dont deux dans les airs. Il a également été décisif pour écarter le danger avec 12 dégagements, soit plus du double du nombre de dégagements des joueurs suivants, Cucurella et Konaté.

Huijsen a été le patron de la défense dans un match où il n'a pas pu contribuer à l'attaque et à la relance autant qu'il l'avait fait lors des rencontres précédentes, mais le Huijsen que veut Mourinho était bien présent.

L'entraîneur du Real Madrid a déclaré après le match contre Malaga : « J'aime les défenseurs qui savent défendre, et s'ils possèdent en plus l'élégance et l'habileté avec le ballon, c'est parfait, mais le plus important, c'est la défense, et il progresse dans ce domaine. J'ai vu une progression notable. Son partenaire à ses côtés l'aide aussi, Konaté et Rüdiger l'aident également. »

Huijsen a déclaré après le match contre l'Inter : « Konaté est un joueur très fort. Il est très bon défensivement, et il sait aussi bien manier le ballon, il est puissant, rapide et grand. Il est bon dans les duels, et je pense que nous jouons bien ensemble », en référence au joueur qui a été son partenaire lors de quatre des cinq matchs de cette saison.

Parce que Huijsen est également un titulaire indispensable au sein du onze de départ de Mourinho, il a disputé l'intégralité des 450 minutes de la saison jusqu'à présent, un exploit que seuls Huijsen et Courtois ont réalisé après le remplacement de Mbappé en Ligue des champions.

Le défenseur central n'a guère bénéficié de repos depuis sa première apparition en seconde période face à Ferencváros lors du match amical, et Mourinho ne l'a laissé sur le banc que pendant quatre minutes seulement lors du dernier match amical contre Schalke, dans lequel il a inscrit le deuxième but. Il a ensuite joué minute après minute, en véritable étoile montante des rangs de Mourinho et du Real Madrid.

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