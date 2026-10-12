L'Union des associations européennes de football (UEFA) a annoncé la désignation de l'arbitre français François Letexier pour diriger la rencontre entre la Roma et le Real Madrid, prévue mercredi au stade Olympique, dans le cadre de la Ligue des champions. Le Néerlandais Dennis Higler, lui, sera en charge de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR).

Selon le journal Mundo Deportivo, cette rencontre ravive des souvenirs pour Letexier avec le Real Madrid, puisqu'il a déjà dirigé 6 matches de la Maison Blanche en Ligue des champions, soldés par 3 victoires, un match nul et deux défaites.

Son premier match avec le Real Madrid remonte au quart de finale aller de l'édition 2022-2023, lorsque le club espagnol s'était imposé face à Chelsea deux buts à zéro au stade Santiago-Bernabéu.

Quant à la dernière rencontre qu'il a arbitrée pour le club madrilène, il s'agissait du match aller des barrages qualificatifs pour les huitièmes de finale de la dernière édition, face à Benfica, une partie remportée par le Real Madrid sur le score d'un but à zéro signé Vinicius Junior.

Cette confrontation avait été marquée par un fait notable : Letexier avait brandi le carton rouge à l'encontre de l'entraîneur portugais José Mourinho, alors à la tête de Benfica, après deux cartons jaunes pour contestation, ce qui l'avait privé du banc lors du match retour au stade Santiago-Bernabéu.

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À l'inverse, l'arbitre français a déjà dirigé 4 matches de la Roma en Ligue Europa, au cours desquels le club italien a signé deux victoires et concédé deux défaites. Le dernier en date était la confrontation face à Porto lors du match retour des barrages qualificatifs pour les huitièmes de finale de la saison 2024-2025, qui s'était achevée sur une victoire de la Roma 3-2.