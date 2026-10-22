Après la déception de Paris l'an dernier, Lamine Yamal, la star du Barça, s'envole seul vers la capitale britannique, Londres, à bord d'un jet privé, loin de la délégation officielle blaugrana, accompagné de sa famille et de ses amis, dans l'espoir de revenir du London Palladium avec le titre de meilleur joueur du monde.

« Mundo Deportivo » a révélé que Lamine Yamal a déjà réservé un jet privé qui décollera lundi prochain au matin en direction de la capitale anglaise, en compagnie de son cercle proche, composé de sa famille, de ses amis et de l'équipe de son agence, avec qui il prévoit de célébrer là-bas en cas de sacre.

La cérémonie doit se tenir sur la scène du célèbre « London Palladium », dans le quartier du West End à Londres, où le magazine « France Football » décernera son trophée pour la soixante-dixième fois de son histoire, et pour la troisième année consécutive en partenariat avec l'UEFA.

Yamal avait déjà prévu une grande fête à Paris l'an dernier, mais il a dû rentrer la nuit même où la cérémonie s'est déroulée au théâtre du Châtelet, après que le trophée est revenu au Français Ousmane Dembélé. Cette fois, Lamine se voit plus chanceux et ne lésinera sur rien pour célébrer.

Prochains matchs BAR LaLiga 16:00 RMA Regarder

Deux délégations à Londres

Malgré son voyage indépendant, Yamal sera accompagné d'une imposante délégation officielle du FC Barcelone, présidée par le président Joan Laporta.

La délégation catalane compte un grand nombre de nommés aux différents trophées du Ballon d'Or, confirmant la domination du Barça cette saison. Dans la catégorie masculine, Pau Cubarsi et Rodri, meilleur joueur de la dernière Coupe du monde, sont en lice.

Dans la catégorie féminine figurent les championnes d'Europe Cata Coll, Esmee Brugts, Patri Guijarro, Caroline Graham Hansen, Claudia Pina et Ewa Pajor, tandis qu'Alexia Putellas, aujourd'hui star du London City Lionesses, est considérée comme la grande favorite pour le sacre.

Tout le monde mise sur Lamine

Au-delà du trophée suprême, Lamine Yamal reste le favori le plus évident pour remporter le trophée Kopa de meilleur jeune talent pour la troisième année consécutive, devançant son coéquipier Cubarsi, selon ce qu'a affirmé le journal « Mundo Deportivo ».

Dans la catégorie féminine, Vicky López semble la plus proche de remporter le même trophée, devançant Clara Serrajordi.

Joan García et Cata Coll sont par ailleurs en lice pour le trophée de meilleur gardien de but, tandis que Pere Romeu est considéré comme le favori pour le trophée de meilleur entraîneur de football féminin, une catégorie dans laquelle le FC Barcelone décrochera le trophée de meilleur club féminin au monde.



