Florentino Pérez, le président du Real Madrid, ne s'attendait probablement pas à tomber sur une supportrice de son rival barcelonais lorsqu'il s'est approché d'une spectatrice au stade Santiago-Bernabéu, lors du match de football américain entre les Cincinnati Bengals et les Atlanta Falcons.

Le site Tribuna rapporte que Pérez s'est arrêté pour discuter avec une dame américaine et lui a demandé si elle soutenait le club merengue.

Mais sa réponse fut inattendue, puisqu'elle a révélé être une supportrice du Barça.

Pérez a aussitôt éclaté de rire et est entré dans le jeu en lançant à voix haute : « Vous êtes une supportrice du Barça ? La police ! Venez par ici. »

La caméra du journal Marca a capté cet échange, et la vidéo s'est rapidement répandue à grande échelle sur les réseaux sociaux. La dame a en effet offert à Pérez une occasion idéale de lancer une petite plaisanterie, et le président du Real Madrid n'a pas laissé passer cette chance.

Il n'est pas courant qu'une supportrice du FC Barcelone soit soumise à un interrogatoire du président du Real Madrid au stade Santiago-Bernabéu.

Pérez était présent pour suivre la confrontation entre les Cincinnati Bengals et les Atlanta Falcons, le deuxième match de la saison régulière de la ligue de football américain à se dérouler en Espagne.

L'équipe de Cincinnati, menée par le quarterback Joe Burrow, s'est imposée sur le score de 34-17.