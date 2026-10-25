Le Brésilien Raphinha, star du Barça, a tenu des propos remarqués avant le Clasico face au Real Madrid, en désignant le duo qu'il considère comme la force motrice du club madrilène, dans une déclaration où le nom du Français Kylian Mbappé n'arrivait pas en tête, malgré son brio avec les Merengue.

Le site« Tribuna » a publié les déclarations de Raphinha avant la rencontre entre les deux équipes, au cours desquelles il a évoqué les principaux éléments qui représentent un danger pour le Barça, soulignant que l'absence de Vinicius Junior ne rendra pas la tâche du club catalan plus facile dans un match de cette envergure.

Raphinha a déclaré : « Je ne peux pas dire que son absence sera une bonne chose pour nous, car le Real Madrid dispose au final de nombreux joueurs capables de décider des matchs. »

Il a ajouté : « Il est vrai que Vini ne sera pas là, mais il y a d'autres joueurs qui peuvent occuper son poste et faire la différence dans un match de cette envergure. »

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Vinicius sera absent du Clasico, mais Raphinha a insisté sur le fait que l'effectif du Real Madrid comprend de nombreux joueurs capables de le remplacer, ce qui fait que gérer le club madrilène est une tâche difficile pour le Barça.

Valverde reçoit un éloge particulier de Raphinha

Les propos de la star du Barça ne se sont pas limités à Vinicius, puisqu'il a réservé un éloge manifeste à l'Uruguayen Fede Valverde, mettant en lumière sa flexibilité tactique et sa capacité à briller à plus d'un poste.

Raphinha a déclaré : « Fede peut se projeter vers l'avant depuis le milieu de terrain, et il offre aussi à l'équipe de nombreuses options lorsqu'il joue au poste de latéral. »

Il a poursuivi : « Au final, c'est un joueur incroyable, qui affiche un excellent niveau au milieu de terrain, et qui brille également lorsqu'il joue sur les côtés. »

La force motrice du Real Madrid

Raphinha a précisément choisi Valverde et Vinicius pour évoquer leur influence au sein du Real Madrid, estimant qu'ils représentent la force motrice de l'équipe grâce à l'effort et au travail qu'ils fournissent, indépendamment de leurs postes sur le terrain.

La star du Barça a déclaré : « Fede et Vini sont la force motrice du Real Madrid ; ce sont le genre de joueurs qui fournissent beaucoup d'efforts et de travail au service de leur équipe, quel que soit le poste auquel ils jouent. »

Les propos de Raphinha interviennent avant une rencontre d'une grande importance pour les deux équipes, dans un contexte de rivalité entre le Barça et le Real Madrid, et compte tenu des calculs particuliers qu'impose le Clasico, que ce soit au niveau de la condition individuelle ou des détails tactiques susceptibles de décider de la confrontation.







