Ignorance délibérée ou simple lapsus ? Van Dijk provoque la colère des Marocains avec une déclaration surprenante

Les propos du capitaine des Oranjes, Virgil van Dijk, ont suscité une vive polémique après que le défenseur central a omis de citer le Maroc parmi les équipes fortes de la Coupe du monde 2026, se contentant de saluer uniquement l’Argentine et le Brésil, alors que les « Orange » se préparent à un éventuel affrontement contre les « Lions de l’Atlas » ou la « Seleção » au premier tour.

Le défenseur de Liverpool a confié en conférence de presse, après la victoire contre la Suède (5-1) : « La manière dont l’Argentine a débuté la Coupe du monde montre sa forte volonté de conserver son titre. Le Brésil est également une équipe très forte, qui dispose de beaucoup de potentiel », omettant de mentionner la sélection marocaine, qui lutte actuellement avec la Seleção pour la première place de son groupe.

Il a ajouté : « Il n’y a pas de matchs faciles. Mais ma priorité reste mon équipe : nous devons nous concentrer sur nous-mêmes et continuer à nous améliorer en vue de l’avenir », des propos perçus comme un mépris flagrant envers la sélection marocaine malgré ses performances remarquables dans le tournoi.

En revanche, le sélectionneur néerlandais Ronald Koeman a adopté une position plus neutre, refusant de choisir entre le Brésil et le Maroc comme adversaire potentiel en seizièmes de finale. Après la victoire 5-1 contre la Suède, il a déclaré lors de la conférence de presse : « Je n’ai pas de préférence. Les deux équipes sont très fortes et elles ont fait match nul lors de leur premier match. »

Koeman a précisé : « Le Maroc a très bien joué en première mi-temps, et le Brésil en seconde. Je ne considère pas que l’un soit plus fort que l’autre », des propos qui tranchent avec l’attitude de son capitaine, lequel a fait comme si la sélection marocaine n’existait pas.

Les Néerlandais, déjà assurés de terminer en tête de leur groupe après leur match nul 2-2 face au Japon et leur large succès contre la Suède, préparent désormais leur dernier match de poule contre la Tunisie, déjà éliminée, en attendant de connaître leur adversaire en huitièmes de finale.