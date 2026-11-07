Le poste d'arrière droit au Barça n'est plus une simple case fixe dans la composition, mais s'est transformé en un espace ouvert aux expérimentations et aux surprises, après que Hansi Flick a eu recours à un ensemble de joueurs qui n'appartiennent pas à l'origine à ce poste, dans un tableau qui reflète une situation exceptionnelle que vit le club catalan et qui soulève des interrogations sur l'identité du futur titulaire de ce poste.

Au Barça, le poste d'arrière droit a été occupé par des joueurs de différentes générations, à commencer par Eusebio, Goikoetxea et Celades, jusqu'à Luis Enrique, Gabri et Sergi Roberto. Mais ce qui se passe actuellement semble plus étrange encore, car il ne s'agit plus d'un échange de rôles entre les joueurs, mais d'essayer des éléments venus de postes totalement différents.

Selon le journal espagnol « As », Hansi Flick a utilisé quatre joueurs différents au poste d'arrière droit lors des 15 matches officiels disputés par le Barça cette saison. Eric Garcia a été l'option la plus présente, après avoir occupé le poste lors de 7 matches, contre 4 apparitions pour Jules Koundé, deux matches pour Xavi Espart, et autant pour Bryan Farinas, qui est apparu récemment à ce poste.

Le paradoxe est que ces quatre joueurs, à l'exception de João Cancelo, qui est un arrière droit de nature et qui excelle dans ce rôle, n'ont jamais grandi en jouant à ce poste. Et pourtant, Flick a trouvé en eux des solutions variées pour répondre aux besoins de l'équipe, au point que le poste d'arrière droit est devenu un véritable laboratoire tactique ouvert au sein du club catalan.

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Koundé et Eric : des défenseurs centraux sur les côtés

Le cas de Jules Koundé semble l'un des plus intéressants, car le défenseur français n'était pas enthousiaste au départ à l'idée de jouer arrière droit. Son transfert au Barça était d'ailleurs lié à une promesse de Xavi Hernandez de lui donner l'occasion de jouer dans l'axe de la défense, poste où il avait brillé auparavant avec le FC Séville.

Thomas Tuchel, alors entraîneur de Chelsea, souhaitait le recruter, mais le voyait comme un joueur adapté à occuper le poste d'arrière droit, ce qui ne correspondait pas aux ambitions de Koundé à cette époque. Au fil des années, son regard a progressivement changé, au point qu'il reconnaît désormais que le poste d'arrière est peut-être le plus adapté à ses qualités.

Quant à Eric Garcia, il avait l'habitude de passer d'un poste à l'autre, mais il a grandi avant tout comme défenseur central, poste dans lequel il se sent le plus à l'aise. Pourtant, Flick a réussi à faire de lui son premier choix sur le flanc droit, après lui avoir expliqué à la fin de la saison dernière qu'il le considérait comme un élément important dans ce rôle.

Espart et Farinas : des surprises venues du cœur du milieu

Le cas de Xavi Espart et de Bryan Farinas est différent, car tous deux possèdent un passé lié au milieu de terrain, ce qui rend leur apparition au poste d'arrière droit encore plus frappante.

Dès le départ, Flick a manifesté une admiration évidente pour Espart, un joueur très apprécié au sein du staff technique, au point qu'il a établi une comparaison entre lui et Joshua Kimmich, l'ancienne star du Bayern Munich.

Espart se distingue par sa capacité à contrôler le ballon et par la précision de ses passes, en plus de posséder une bonne vision du jeu et une excellente lecture des espaces. Et bien que son passé de milieu de terrain lui confère la capacité de s'adapter à plusieurs rôles, il a montré des signes de posséder un potentiel lui permettant de progresser davantage à ce poste.

Quant à Farinas, son apparition au poste d'arrière droit lors de la confrontation face à Alavés a été une surprise inattendue, mais l'expérience a connu un succès remarquable et a convaincu Flick de la renouveler lors du match de Ligue des champions face à Aston Villa.

Plus marquant encore, l'entraîneur allemand n'a pas hésité à s'appuyer de nouveau sur le joueur, malgré un manque d'arrières de métier et la disponibilité de Baldé comme option sur le flanc gauche, ce qui reflète l'ampleur de la confiance que Farinas a acquise après sa première apparition.

Qui tranchera la bataille du poste ?

Au vu de ces données, il est devenu difficile de prédire quel joueur obtiendra le poste de manière permanente, même si Eric Garcia, Koundé, Espart et Farinas semblent actuellement les options les plus en vue à la disposition de Flick.

Mais il existe un scénario encore plus intrigant susceptible de bouleverser les calculs : l'entraîneur allemand pourrait exploiter l'éclosion soudaine des jeunes joueurs au poste d'arrière afin de ramener Eric Garcia et Koundé dans l'axe de la défense, ce qui pourrait offrir au Barça des solutions supplémentaires en défense.

Pour les joueurs, un temps de jeu régulier avec l'équipe première reste la priorité. C'est pourquoi ils semblent tous prêts à sacrifier leurs postes de prédilection, en particulier les jeunes éléments qui cherchent à saisir la moindre occasion de s'affirmer et de décrocher une place permanente dans les plans de l'entraîneur.

Un héritage d'expérimentations et une absence de stabilité

L'étrangeté au poste d'arrière droit n'était pas une nouveauté pour le Barça, car le club a beaucoup souffert à ce poste depuis le départ de Dani Alves, sans parvenir à trouver un remplaçant capable d'offrir la même continuité.

Les dernières années ont été témoins d'expériences qui n'ont pas abouti au succès escompté, à commencer par le recrutement de Douglas, en passant par Aleix Vidal, Nelson Semedo et Sergiño Dest, jusqu'à Oscar Mingueza, qui n'a pas réussi à s'imposer durablement.

En revanche, le Barça a eu recours, à différentes périodes, à des solutions peu conventionnelles, en s'appuyant sur des joueurs qui ont réussi à remplir la mission bien que ce poste ne fût pas leur spécialité première, comme Eusebio et Celades, une expérience qui s'est ensuite prolongée avec Luis Enrique, Gabri et Sergi Roberto.

Et aujourd'hui, le Barça semble perpétuer cette tradition, mais de manière plus variée, le poste d'arrière droit réunissant désormais des défenseurs centraux, des milieux de terrain et de jeunes talents, dans une composition dont les contours sont difficiles à anticiper d'un match à l'autre.

Entre l'absence d'un arrière spécialisé et la multiplicité des solutions disponibles, le poste d'arrière droit au Barça demeure l'un des postes les plus étranges et les plus sujets à débat du football mondial.