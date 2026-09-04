Tous les regards seront tournés, vendredi soir, vers le stade de La Cartuja à Séville, qui accueille la confrontation entre le Real Madrid et le Betis dans un climat de sentiments contrastés mêlant l'entraîneur portugais José Mourinho et le club madrilène.

Selon le journal espagnol « AS », ce stade, utilisé par le Betis depuis la saison dernière en raison des travaux de rénovation de son enceinte du Benito Villamarín, renferme les meilleurs souvenirs pour l'entraîneur portugais, après avoir été le théâtre du début de sa légende avec la conquête de son premier titre européen avec Porto en 2003.

Le club madrilène, quant à lui, garde des souvenirs contrastés dans cette même enceinte, y ayant remporté la Coupe du Roi en 2023 mais y ayant aussi perdu sa plus récente finale face au Barça en avril de l'année dernière.

Mourinho avait entraîné Benfica pendant plusieurs mois, puis avait connu le succès avec l'União de Leiria, avant que Porto ne fasse appel à lui en janvier 2022.

Le technicien portugais a œuvré à reconstruire l'équipe en s'appuyant sur un groupe de stars de premier plan comme Ricardo Carvalho, Costinha, Deco, Alenitchev, Postiga et Jorge Costa, entamant ainsi l'écriture de son histoire d'entraîneur avec le sacre en Coupe de l'UEFA le 21 mai 2003.

Ce sacre est intervenu après une victoire sur le Celtic Glasgow sur le score de 3-2 après prolongation, un moment qui a marqué le point de départ de sa carrière d'entraîneur légendaire, laquelle s'est rapidement prolongée en 2004 lorsqu'il a conduit le club portugais au sacre en Ligue des champions aux dépens de Monaco en finale.

Mourinho avait déclaré précédemment : « Je me souviens de ce match à La Cartuja comme du plus intense de ma vie. » Le technicien portugais revient ainsi entraîner dans le stade sévillan après 23 ans, mais cette fois lors d'une rencontre opposant le Real Madrid et le Betis en Liga.

Mourinho a retrouvé ces souvenirs marquants en regardant les tribunes rénovées du stade, dont la piste d'athlétisme a été retirée.

Le stade Benito Villamarín a été le théâtre d'une autre confrontation européenne palpitante pour Mourinho face au Betis, alors qu'il était entraîneur de Chelsea, lors d'un match qui constitue la victoire la plus mémorable du club andalou dans sa seule participation à la Ligue des champions jusqu'à présent, à laquelle il revient cette saison.

Dani avait inscrit l'unique but de la rencontre (1-0), stupéfiant la puissante équipe appartenant au Russe Roman Abramovitch et dirigée par l'entraîneur portugais, en 2005.

De l'autre côté, le Real Madrid affiche un bilan contrasté sur la pelouse de La Cartuja, puisqu'il y a été sacré en Coupe du Roi après une victoire sur Osasuna sur le score de 2-1 le 7 mai 2023 grâce à un doublé du Brésilien Rodrygo, mais il y a goûté à l'amertume de la défaite lors de l'autre finale, le 23 avril de l'année dernière, face au Barça sur le score de 3-2 après prolongation, sur un but décisif signé Jules Koundé.

Le Real Madrid a de nouveau souffert en Liga sur la pelouse de La Cartuja l'année dernière, ses filets ayant cédé sur un but fatal de Bellerín dans le temps additionnel, la rencontre s'achevant sur un match nul (1-1), répondant ainsi au but inscrit par Vinicius après un quart d'heure de jeu.

Le club madrilène n'a plus connu la saveur d'une victoire face au Betis dans son propre stade depuis le 28 août 2021, soit il y a plus de cinq ans, lorsqu'un but de Carvajal avait scellé la rencontre sur le score de 1-0 au Benito Villamarín, l'enceinte andalouse ayant depuis lors été le théâtre de trois matches nuls et d'une victoire du Betis.



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