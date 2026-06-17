Ibrahimović accuse une légende américaine d’ignorance… tandis que Henry affiche son stupéfaction

En marge de la victoire 3-1 de la France face au Sénégal hier, en Coupe du monde 2026, une polémique a éclaté dans le studio d’analyse de la chaîne américaine « Fox Sports ». Le Suédois Zlatan Ibrahimović y a critiqué les propos de la légende américaine Landon Donovan au sujet de la performance des « Bleus ».

Tout a commencé lorsque Donovan a critiqué la prestation des Bleus lors du premier acte, estimant que les joueurs de Didier Deschamps s’étaient montrés « arrogants » et « insouciants » face au Sénégal.

Des propos qui ont suscité la réaction du Français Thierry Henry, pour qui beaucoup sous-estiment la force de la sélection sénégalaise.

« Je ne comprends pas cette analyse, a-t-il lancé. Parce que la France n’a pas marqué trois buts dès les 15 premières minutes, elle serait arrogante ? Il faut rendre justice au Sénégal : c’est une équipe solide, tout le monde le sait. »

Le débat ne s’est pas arrêté là : l’ancienne star américaine Alexi Lalas a soutenu Donovan, estimant que les Bleus avaient montré leur mental de champions en élevant considérablement leur niveau après la pause, et en ajoutant : « La vérité, c’est que s’ils ont l’air arrogants, c’est parce qu’ils sont capables de grandes performances, comme on l’a vu en deuxième mi-temps. »

Zlatan Ibrahimović a alors pris la parole pour donner un nouvel élan au débat, refusant fermement de parler d’arrogance de la part des Bleus.

L’ancien attaquant suédois a tranché : « Ce n’est pas de l’arrogance, mais de la confiance. »

Puis il a lancé la phrase qui est devenue virale après l’émission :« Les ignorants diront que c’est de l’arrogance, tandis que les intelligents diront que c’est de la confiance », accusant implicitement Donovan, puis Lallas, d’ignorance.

Ses propos défendaient ouvertement les Bleus, capables de dominer après un début de match équilibré face au Sénégal, puis de l’emporter grâce à la classe de Mbappé, auteur d’un doublé, et d’Ousmane Dembélé, élu homme du match.

La remarque d’Ibrahimović, captée par les caméras, a immédiatement suscité la stupéfaction de Thierry Henry, qui a ouvert les yeux de surprise.

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