Paris Saint-Germain aurait fait du joueur offensif de 20 ans sa priorité absolue, rapportait récemment le journaliste algérien Brahim Hanifi. Selon lui, le PSG voudrait recruter Maza « à tout prix ».

De son côté, Sky apporte de nouveaux éléments et rapporte que le club français aux moyens financiers importants pourrait entreprendre des démarches concrètes dès cet hiver pour arracher Maza à Leverkusen. Le PSG verrait en lui un possible remplaçant de Khvicha Kvaratskhelia, gravement blessé au genou.

La star offensive géorgienne s'est rompue un ligament croisé en Ligue des champions face au FC Barcelone et devrait manquer le reste de la saison. De son côté, Maza s'est fait remarquer cette saison grâce à ses belles performances avec le Bayer 04. En dix matches officiels, il compte déjà trois buts et trois passes décisives.

Maza, successeur de Wirtz au Bayer Leverkusen : Dembélé lui prédit le Ballon d'or

Le joueur aux 24 sélections avait déjà brillé pour l'Algérie lors de la Coupe d'Afrique des nations la saison dernière, mais n'a été impliqué dans aucun but en quatre matches à la Coupe du monde. Maza était arrivé du Hertha BSC à l'été 2025 pour douze millions d'euros, en tant que successeur légitime de Florian Wirtz, mais n'a véritablement trouvé son rythme qu'après le passage à la nouvelle année.

C'est aussi pour cette raison qu'il a été nommé lundi dernier pour le trophée Kopa, qui récompense le meilleur jeune joueur de l'année. Maza a finalement terminé neuvième. « Bien sûr que je suis fier. C'est un rêve pour chaque garçon et chaque fille d'assister à une telle cérémonie et d'y être nommé. J'en suis très reconnaissant », a-t-il déclaré à propos de sa participation à la cérémonie organisée au Palladium Theatre de Londres.

Un commentaire de la star du PSG Ousmane Dembélé sous une publication Instagram de Maza consacrée à l'événement a également fait parler. « Le prochain Ballon d'or, si Dieu le veut », a écrit Dembélé.

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Quels autres joueurs figurent sur la liste de recrutement du PSG aux côtés de Maza ?

Le contrat de Maza à Leverkusen court jusqu'en 2030 et, en interne, les dirigeants du Bayer, Simon Rolfes et Fernando Carro, travailleraient à une prolongation anticipée du joueur de 20 ans, qui pourrait lui valoir une augmentation de salaire.

Le PSG aurait déjà fait part de son intérêt à Maza ainsi qu'à la direction du club. Le Bayer n'en serait toutefois pas encore impressionné. D'autant que Maza ne serait pas le seul remplaçant potentiel de Kvaratskhelia sur la liste du double vainqueur de la Ligue des champions. Le PSG s'intéresserait notamment aussi à Paris Brunner et Said El Mala et aurait prévu un budget de 80 millions d'euros pour le mercato hivernal.

L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, a cependant récemment souligné que le club pouvait aussi compenser en interne la longue absence de Kvaratskhelia. À cet égard, les Parisiens disposent en effet de deux options intéressantes avec Maghnes Akliouche et Mika Godts. Godt, au moins, a immédiatement saisi sa chance : entré en jeu lundi, il a décidé du choc face à l'Olympique lyonnais avec une passe décisive et un but.



