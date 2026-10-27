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Rian Rosendaal
Traduit par

Humiliation totale pour Arsenal en Coupe de la Ligue anglaise

Fleetwood vs Arsenal
Fleetwood
Arsenal
Carabao Cup

Arsenal s’est ridiculisé au quatrième tour de l’EFL Cup. Le champion d’Angleterre en titre a été tenu en échec par Fleetwood Town, club de quatrième division (1-1), avant de s’incliner aux tirs au but (5-3).

Largement remanié, Arsenal s’est retrouvé mené après 21 minutes de jeu. Au terme d’une belle action de Fleetwood Town, Aaron Loupalo-Bi a conclu d’une frappe imparable. Les visiteurs ont compté jusqu’à 75 % de possession, sans parvenir à effacer leur retard avant la pause.

Jurriën Timber, remplacé à la mi-temps, est passé près du but de la tête. Comme prévu, Arsenal a dominé après la pause et Viktor Gyökeres a égalisé à la 50e minute sur un but quelque peu chanceux. Quelques minutes plus tard, un défenseur de Fleetwood a dégagé sur sa ligne une frappe de Kai Havertz.

Entré en jeu, Martin Ødegaard a dicté le jeu d’Arsenal. Havertz a ensuite vu sa frappe passer juste à côté sur une passe du milieu norvégien. Le club londonien a subi un coup dur en fin de match : Max Dowman a reçu un carton rouge pour avoir donné un coup de pied à un joueur qui l’avait taclé.

Réduit à dix, Arsenal a continué de se battre et est passé près de la victoire dans le temps réglementaire. Mais le gardien Jay Lynch a repoussé une tentative de Ben White, puis Havertz a placé une tête à côté. Il a fallu disputer une prolongation au Highbury Stadium. 

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Les joueurs de Fleetwood Town ont fait preuve de sang-froid lors de la séance de tirs au but, contrairement à ceux d’Arsenal. Bruno Guimarães a été le seul à manquer sa tentative, mettant rapidement fin au parcours de l’équipe de Mikel Arteta en EFL Cup. 

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