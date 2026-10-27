Humiliation totale pour Arsenal en Coupe de la Ligue anglaise

Arsenal s’est ridiculisé au quatrième tour de l’EFL Cup. Le champion d’Angleterre en titre a été tenu en échec par Fleetwood Town, club de quatrième division (1-1), avant de s’incliner aux tirs au but (5-3).

Largement remanié, Arsenal s’est retrouvé mené après 21 minutes de jeu. Au terme d’une belle action de Fleetwood Town, Aaron Loupalo-Bi a conclu d’une frappe imparable. Les visiteurs ont compté jusqu’à 75 % de possession, sans parvenir à effacer leur retard avant la pause.

Jurriën Timber, remplacé à la mi-temps, est passé près du but de la tête. Comme prévu, Arsenal a dominé après la pause et Viktor Gyökeres a égalisé à la 50e minute sur un but quelque peu chanceux. Quelques minutes plus tard, un défenseur de Fleetwood a dégagé sur sa ligne une frappe de Kai Havertz.

Entré en jeu, Martin Ødegaard a dicté le jeu d’Arsenal. Havertz a ensuite vu sa frappe passer juste à côté sur une passe du milieu norvégien. Le club londonien a subi un coup dur en fin de match : Max Dowman a reçu un carton rouge pour avoir donné un coup de pied à un joueur qui l’avait taclé.

Réduit à dix, Arsenal a continué de se battre et est passé près de la victoire dans le temps réglementaire. Mais le gardien Jay Lynch a repoussé une tentative de Ben White, puis Havertz a placé une tête à côté. Il a fallu disputer une prolongation au Highbury Stadium.

Les joueurs de Fleetwood Town ont fait preuve de sang-froid lors de la séance de tirs au but, contrairement à ceux d’Arsenal. Bruno Guimarães a été le seul à manquer sa tentative, mettant rapidement fin au parcours de l’équipe de Mikel Arteta en EFL Cup.