Huit critères de départage… Comment se décide la qualification en cas d’égalité de points entre les équipes de la Coupe du monde ?

À la veille de la troisième et décisive journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, tous les regards se tournent vers les calculs qui pourraient sceller le sort des sélections en lice pour une place en phase à élimination directe.

En raison du grand équilibre entre les nations et de la possibilité que plusieurs équipes totalisent le même nombre de points à l’issue du premier tour, le règlement de la compétition énonce clairement les critères de départage des formations à égalité au classement de chaque poule.

Avec le nouveau format à 48 équipes, les calculs sont plus complexes que jamais : outre les deux premiers de chaque poule, les huit meilleurs troisièmes accéderont également au tour suivant.

Les points pourraient donc ne pas suffire, et plusieurs critères entreraient alors en jeu : les confrontations directes, la différence de buts, le nombre de buts marqués, le fair-play (bilan disciplinaire) et, à titre exceptionnel, le classement mondial.

Les rencontres des première et deuxième journées, disputées aux États-Unis, au Canada et au Mexique, se sont déjà déroulées, et la phase de groupes s’achèvera le 19 juillet.

Les rencontres de la dernière journée se tiendront de mercredi à dimanche prochain.

Consultez le classement complet des groupes après la deuxième journée

Sept équipes ont déjà validé leur billet pour les seizièmes de finale : le Mexique, les États-Unis, l’Allemagne, la France, la Norvège, l’Argentine et la Colombie, tandis que cinq formations sont d’ores et déjà éliminées, quels que soient les résultats de la dernière journée : Haïti, la Turquie, la Tunisie, la Jordanie et le Panama.

Dans les lignes qui suivent, nous passons en revue l’article 13 du règlement de la FIFA sur le classement des équipes à égalité de points, ainsi que la procédure de qualification pour les phases à élimination directe, juste avant le coup d’envoi de la dernière journée de la phase de groupes.

Que se passe-t-il en cas d’égalité de points entre deux équipes ou plus ?

Si deux équipes ou plus totalisent le même nombre de points au sein d’un même groupe à l’issue de la phase de groupes, les critères suivants s’appliquent, dans l’ordre indiqué, pour établir le classement final :

Première étape

1. Le plus grand nombre de points obtenus dans les confrontations directes entre les équipes concernées.

2- La meilleure différence de buts résultant des matchs qui ont opposé les équipes concernées.

3- Le plus grand nombre de buts marqués lors des matchs qui ont opposé les équipes concernées.

Deuxième étape

Si ce premier ensemble de critères ne suffit pas à départager les équipes à égalité de points, les éléments suivants entrent en jeu :

4- La meilleure différence de buts sur l’ensemble des matchs de la poule.

5. Le plus grand nombre de buts marqués lors de tous les matchs de la poule.

6- Le meilleur comportement disciplinaire (joueurs et membres du staff technique), évalué selon le nombre de cartons jaunes et rouges reçus, selon la règle suivante :

Carton jaune : −1 point

Carton rouge indirect (deuxième avertissement) : -3 points

Carton rouge direct : -4 points

Carton jaune suivi d’un carton rouge direct : -5 points

Seule la sanction la plus forte s’applique à un même joueur ou officiel au cours d’un match, et l’équipe totalisant le plus de points de discipline est classée en tête.

Troisième étape

Si l’égalité persiste après les étapes 1 et 2, les critères suivants s’appliquent :

7- En cas d’égalité, les équipes sont classées d’après la dernière version publiée du classement mondial de la FIFA.

8- Si l’égalité subsiste, les équipes sont classées d’après la version immédiatement précédente du classement mondial, et ainsi de suite, en remontant aux versions antérieures successives jusqu’à ce que le classement soit établi.