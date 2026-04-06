Hugo Borst plaide en faveur d'un nom particulier au sein de l'équipe nationale néerlandaise

Hugo Borst apprécie depuis le début de la saison Bryan Linssen, l'un des moteurs du NEC, troisième du classement. Le chroniqueur de l'Algemeen Dagblad plaide même pour que le sélectionneur Ronald Koeman le convoque en équipe nationale néerlandaise.

Dans son article de lundi, Borst se montre toutefois un peu cynique à l'égard de Linssen, désormais âgé de 35 ans : « Mais si on sélectionne des voyous pour l'équipe nationale néerlandaise, ne devrait-on pas aussi prendre les Benidorm Bastards ? », se demande à haute voix le spécialiste du football originaire de Rotterdam.

Linssen est un joueur de 35 ans « que nous apprécions tous », conclut Borst peu après la victoire 0-2 du NEC contre l'Excelsior. « Il n'a jamais joué pour une équipe nationale. Voici la liste de ses clubs : Fortuna Sittard, MVV, VVV, SC Heracles, FC Groningen, Vitesse, Feyenoord, Urawa Red Diamonds et NEC. »

Selon Borst, Linssen n’a pas encore atteint son plafond malgré son âge. « Son poste est différent de celui de Kees Smit. C’est un attaquant », explique Borst, qui s’attend toutefois à ce que Smit, qui n’a été sélectionné qu’une seule fois en équipe nationale, reste dans le viseur de Koeman à l’approche de la Coupe du monde de cet été.

Borst s’inquiète quelque peu pour la ligne d’attaque des Oranje, surtout par rapport aux grandes nations participant à la Coupe du monde. « Linssen n’est pas non plus hors du commun, mais il faut bien regarder, surtout en profondeur. Ses statistiques sont bonnes. Il a, ce qui est rare chez les Oranje, de la profondeur dans son jeu. Bryan marque plus qu’assidûment et possède une éthique de travail extrêmement élevée. »

« Il est intelligent, rusé, avec des petits coups de pouce invisibles, et bien sûr, j’entends déjà le staff des Oranje dire : il n’est pas allé plus loin qu’une finale de Ligue Europa Conférence perdue », fait remarquer Borst en référence à la finale de 2022, lors de laquelle Linssen s’était incliné 1-0 avec Feyenoord face à l’AS Rome. « Et Linssen est aimable, souriant, sociable, dévoué. À peu près tout ce que Wout Weghorst n’a pas. »

Pour finir, Borst fait remarquer que Linssen, qui ne mesure que 1,70 m, est bien plus fort de la tête que Weghorst, qui mesure 1,97 m. « C'est quelqu'un que je trouve tout à fait digne d'être sélectionné. Mais si l'on veut faire preuve d'un peu de solidarité, sélectionneur : pensez à Bryan Linssen. »