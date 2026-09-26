Hossam Hassan face au spectre du limogeage devant le Soudan du Sud

Le conseil d'administration de la Fédération égyptienne de football étudie la situation du staff technique de la sélection d'Égypte, dirigée par Hossam Hassan, dans un contexte d'instabilité qui entoure l'équipe ces derniers temps.

Selon le site « Cairo 24 », la Fédération prépare tous les scénarios possibles en cas d'échec de la sélection face au Soudan du Sud, dans le cadre des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations 2027, et lors du match amical prévu ensuite contre l'Afrique du Sud.

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Ces derniers jours ont été marqués par une vive polémique autour de certaines déclarations et décisions de Hossam Hassan, parmi lesquelles ses propos contre Mohamed El Shenawy, le gardien d'Al Ahly, ainsi que sa décision de remplacer la star de l'Égypte, Mohamed Salah, à la 61e minute du match contre l'Angola, hier vendredi, au stade du Caire, qui s'est terminé sur un match nul et vierge dans le cadre de la première journée des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations.

Le site a rapporté les propos d'une « source proche du conseil de la Fédération égyptienne de football » selon laquelle « Hossam Hassan est le sélectionneur de l'Égypte pour l'heure, mais toutes les hypothèses restent envisageables au cours de la prochaine période ».

La source a ajouté : « En cas de décision de le voir partir, l'orientation se ferait vers l'engagement d'un sélectionneur étranger de dimension internationale, si les échecs se multiplient sur les plans technique et personnel. »

L'Égypte se rendra chez la sélection du Soudan du Sud, mardi prochain, après la défaite de cette dernière face à son hôte le Malawi (2-1) lors de la première journée.

Hossam Hassan avait conduit la sélection égyptienne jusqu'aux huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, une première dans l'histoire de l'Égypte, avant la défaite dramatique face à l'Argentine (3-2).



