Le staff technique de la sélection égyptienne, dirigé par Hossam Hassan, a annoncé le nom du joueur remplaçant qui a intégré la liste de l'Égypte à la place du capitaine de l'équipe Mohamed Salah, en vue du match contre le Soudan du Sud.

L'Égypte affrontera le Soudan du Sud mardi prochain à 15 heures, dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027.

La Fédération égyptienne de football a révélé via son compte Facebook ce dimanche matin le choix d'Osama Faisal, attaquant du Al Bank Al Ahly, pour intégrer la liste qui s'est envolée à midi vers le Soudan du Sud.

Mohamed Salah avait quitté le rassemblement de la sélection égyptienne après le match nul et vierge contre l'Angola, en raison d'un différend avec le sélectionneur Hossam Hassan à la suite de son remplacement durant la rencontre, tandis que la Fédération égyptienne de football a annoncé dans un communiqué officiel ultérieur que cette mise à l'écart visait à ménager le capitaine de l'Égypte, afin de lui éviter de jouer sur gazon synthétique.





La liste de l'Égypte comprend 23 joueurs :

Gardiens de but : Mostafa Choubir, El Mehdi Soliman, Mohamed Alaa et Abdelaziz El Belaouti.

Défense : Mohamed Hany, Tarek Alaa, Rami Rabia, Hossam Abdelmaguid, Omar Fayed, Ahmed Fatouh et Karim Hafez.

Milieu : Marwan Attia, Mohanad Lasheen, Mahmoud Saber, Emam Ashour, Ahmed Sayed Zizo, Ali Mahmoud, Ibrahim Adel, Mostafa Ziko, Haitham Hassan et Omar Marmoush.

Attaque : Osama Faisal et Hamza Abdelkarim.