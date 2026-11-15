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Le Barça a entamé sa recherche d'un nouveau défenseur central sur le marché des transferts, après que la ligne arrière n'a pas affiché le niveau attendu sous la direction de Hansi Flick, ce qui est apparu clairement lors de certaines rencontres et a poussé la direction sportive à agir pour renforcer l'équipe avant la seconde moitié de la saison.

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Cette orientation n'avait rien de surprenant, car Deco, le directeur sportif du Barça, a passé beaucoup de temps l'été dernier à chercher un défenseur pour renforcer son arrière-garde. Mais Flick a finalement décidé de ne pas conclure l'affaire, laissant l'équipe poursuivre la saison avec les options dont elle disposait, malgré le besoin de profondeur en défense. Les répercussions de cette décision ne se sont pas limitées à l'absence de recrutement d'un nouveau défenseur : elles se sont étendues au départ de Ronald Araujo, prêté à Liverpool, laissant le Barça avec seulement quatre défenseurs centraux. Et même si ce nombre semblait théoriquement suffisant, les blessures récurrentes d'Andreas Christensen rendaient la décision risquée, ce qui s'est confirmé lorsque le défenseur danois a été contraint de s'absenter un mois supplémentaire.

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Iraola révèle la meilleure version d'Araujo

De son côté, le défenseur uruguayen affiche un niveau remarquable depuis son arrivée à Anfield, après que l'entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, lui a accordé la confiance nécessaire, lui permettant de s'imposer avec une force que peu avaient anticipée aussi rapidement. Et bien qu'il ait évolué davantage au poste de latéral qu'en défense centrale, il a réussi à livrer des prestations remarquées et a séduit les supporters de Liverpool.

Selon ce qu'a publié le journal Marca, la question ne se limite plus au niveau sportif, puisque la direction sportive du club anglais étudie sérieusement l'activation de la clause d'achat du joueur l'été prochain, forte de la conviction née de ce qu'il montre depuis son arrivée. Il semble que Liverpool soit désormais ouvert à conserver le défenseur uruguayen de manière définitive, après qu'il a prouvé sa capacité à apporter un plus à l'équipe.

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L'avenir d'Araujo entre ses mains : le Barça hors du processus de décision

Ce qui est frappant dans la position du Barça, c'est qu'il ne place pas le retour d'Araujo parmi ses priorités, que ce soit lors du mercato hivernal de janvier ou dans le cadre de la préparation de la saison prochaine. Il ne s'agit pas nécessairement d'un manque de volonté du club de récupérer son joueur, mais plutôt de la perte de contrôle sur son avenir, la décision finale étant désormais liée à la position de Liverpool et du joueur lui-même.

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Car si le club anglais décide d'activer l'option d'achat et qu'Araujo accepte de poursuivre avec lui, le Barça n'aura aucun moyen de récupérer son défenseur. C'est une hypothèse que les signaux actuels rendent probable, d'autant que le joueur se sent heureux dans sa nouvelle expérience, après avoir obtenu du temps de jeu et retrouvé son niveau habituel.

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55 millions d'euros scellent l'avenir d'Araujo

L'accord conclu entre les deux clubs prévoit que Liverpool a le droit d'acheter Araujo pour 55 millions d'euros. Et si le club anglais verse cette somme pour activer la clause, le Barça ne pourra ni empêcher la finalisation de l'opération ni récupérer le joueur. Il ne lui restera plus qu'à tenter de convaincre le défenseur uruguayen de refuser l'offre anglaise. Mais cette tentative paraît compliquée au vu de ce qui s'est passé lors de sa dernière expérience au Barça, ainsi que de la situation qu'il vit actuellement à Liverpool.

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Les statistiques d'Araujo renforcent la position de Liverpool

Le niveau d'Araujo a été une surprise pour beaucoup, non seulement en raison de sa qualité, mais aussi parce qu'il n'a pas eu besoin d'une longue période d'adaptation à Liverpool. Il s'est imposé avec force dès le départ, tant sur le plan défensif qu'offensif, et a réussi à marquer deux buts durant les premiers mois de sa nouvelle expérience, renforçant ses chances d'y rester de manière définitive. Selon le rapport, Liverpool est prêt à acheter le joueur dès maintenant, mais la clause d'achat ne peut être activée qu'à la fin de la saison, ce qui oblige la direction anglaise à patienter avant de prendre une décision officielle concernant son avenir.

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De même, précipiter la conclusion de l'affaire ne semble pas logique à ce stade, car Liverpool préfère observer le niveau d'Araujo durant les prochains mois, par anticipation d'une baisse de régime ou d'une blessure qui pourrait peser sur les calculs liés à son recrutement. C'est pourquoi le club ne prendra pas sa décision finale avant la fin de la saison, lorsque viendra le moment d'activer l'option d'achat, s'il opte réellement pour la conservation du défenseur uruguayen.

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