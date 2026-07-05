Horaires des matchs de la Coupe du monde 2026 ce jour : programme complet (heure des Rocheuses, MT)





La Coupe du monde de la FIFA 2026 investit l’Amérique du Nord, offrant un immense spectacle footballistique réunissant 48 équipes aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Alors que le tournoi bat son plein, la phase de groupes est désormais derrière nous et la phase à élimination directe des 32es de finale débute : chaque match est désormais une finale, sous le signe de la victoire ou de l’élimination.

Pour les supporters situés dans le fuseau horaire des Rocheuses (MT), le calendrier des retransmissions s’intègre idéalement à la journée : pas besoin de veiller jusqu’au milieu de la nuit ni de régler son réveil à l’aube. Au contraire, les téléspectateurs du MT bénéficient d’un programme quotidien parfaitement échelonné, avec des coups d’envoi en milieu de matinée, des affrontements à l’heure du déjeuner et des doubles rencontres en prime time le soir. Comme le match nul n’est plus une option, tout match à égalité après 90 minutes se poursuivra par une prolongation palpitante, puis éventuellement par une séance de tirs au but en mort subite.

Vous trouverez ci-dessous le guide complet de GOAL sur les créneaux horaires récurrents de la phase à élimination directe, ainsi que le programme exact (heure des Rocheuses) des rencontres cruciales à élimination directe de cette semaine.

📅 Coupe du monde 2026 : programme des huitièmes de finale (heure des Rocheuses)

Le tournoi se résume désormais à des duels à élimination directe. Voici le programme TV et streaming pour aujourd’hui et demain, affiché en heure des Rocheuses (MT) :

Date Affrontement Heure du coup d’envoi (MT) Stade / Ville hôte Chaînes de diffusion (États-Unis) Dimanche 5 juillet (aujourd’hui) Brésil - Norvège 14 h Stade de New York-New Jersey FOX / Telemundo / Fubo / Peacock Dimanche 5 juillet (aujourd’hui) Mexique - Angleterre 18 h Stade de Mexico FOX / Telemundo / Fubo / Peacock Lundi 6 juillet (demain) Portugal - Espagne 13 h Stade de Dallas FOX / Telemundo / Fubo / Peacock Lundi 6 juillet (demain) États-Unis - Belgique 18 h Stade de Seattle FOX / Telemundo / Fubo / Peacock

Horaires quotidiens standard de la Coupe du monde 2026 (heure des Rocheuses)

Au cours de l’imposante phase de groupes, qui compte 72 matchs, les rencontres s’enchaîneront de façon consécutive pour permettre aux fans de football de suivre un maximum de rencontres d’affilée. Si vous organisez votre emploi du temps de télétravail estival ou planifiez vos créneaux, voici les plages horaires récurrentes à retenir :

La tranche horaire du milieu de matinée (10 h / 11 h, heure des Rocheuses) : un flux d’arrière-plan idéal à laisser sur votre deuxième écran pendant que vous traitez vos e-mails du matin avant le déjeuner.

La tranche horaire du déjeuner/début d’après-midi (13 h / 14 h, heure des Rocheuses) : idéale pour faire une pause à midi ou suivre de près des doubles rencontres de haut niveau tout en déjeunant.

La tranche d’après-travail (16 h / 17 h, heure des Rocheuses) : des affiches de la phase de groupes programmées juste au moment où vous terminez votre journée et vous installez pour la soirée.

La séance de fin de soirée en prime time (19 h / 20 h / 22 h, heure des Rocheuses) : des matchs à enjeux élevés disputés en fin de soirée dans des villes de la côte ouest comme Los Angeles, Seattle et Vancouver.









Où regarder les matchs en streaming dans le fuseau horaire des Rocheuses

Si vous prévoyez de vous passer complètement de la télévision par câble avant le début de la saison, quelques plateformes numériques clés vous offriront les flux les plus clairs et les plus fiables :

Fubo (le choix des passionnés de sport) : diffuse toutes les chaînes incontournables du tournoi en anglais et en espagnol ( FOX, FS1, Telemundo, Universo ). Il inclut une fonctionnalité de DVR cloud illimité si vous devez enregistrer un match à 13 h alors que vous êtes coincé en réunion avec un client. Peacock (la plateforme en espagnol) : diffuse les 104 matchs en direct en espagnol via Telemundo Deportes et Universo pour 10,99 $ par mois (formule Premium). FOX One et Tubi (les plateformes gratuites et autonomes) : la nouvelle application premium de FOX, FOX One , diffusera chaque minute de jeu en direct. Tubi , le service de streaming gratuit soutenu par la publicité, proposera une section dédiée à la Coupe du monde avec des rediffusions 24h/24 et des résumés à la demande.