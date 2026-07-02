Horaires des matchs de la Coupe du monde 2026 ce jour : programme complet en heure du Pacifique (PT)

La Coupe du monde de la FIFA 2026 investit l’Amérique du Nord, offrant un immense spectacle footballistique réunissant 48 équipes aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Alors que le tournoi bat son plein, la phase de groupes est désormais derrière nous : place aux huitièmes de finale, une phase à élimination directe où chaque match se joue à quitte ou double.

Pour les supporters du fuseau horaire du Pacifique (PT), le programme offre une journée d’action non-stop, de la première heure à la fin de soirée, sans réveil nocturne. Au contraire, les téléspectateurs de la zone horaire du Pacifique bénéficient d’un calendrier parfaitement échelonné, avec des coups d’envoi à l’heure du petit-déjeuner, des affrontements à l’heure du déjeuner et des créneaux idéaux en soirée après le travail. Comme le match nul n’est plus une option, tout match à égalité après 90 minutes se poursuivra par une prolongation palpitante, puis éventuellement par une séance de tirs au but en mort subite.

Vous trouverez ci-dessous le guide complet de GOAL sur les créneaux horaires récurrents de la phase à élimination directe, ainsi que le programme exact en heure du Pacifique pour les rencontres cruciales à élimination directe de cette semaine.









📅 Coupe du monde 2026 : programme des matchs des 16es de finale (heure du Pacifique)

Le tournoi se résume désormais à des duels à élimination directe. Voici le programme des diffusions télévisées et en streaming pour aujourd’hui et demain, affiché en heure du Pacifique (HP) :

Date Affrontement Heure du coup d’envoi (heure du Pacifique) Stade / Ville hôte Chaînes de diffusion (États-Unis) Jeudi 2 juillet (aujourd’hui) Espagne - Autriche 12 h Los Angeles Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock Jeudi 2 juillet (aujourd’hui) Portugal - Croatie 16 h Stade de Toronto FOX / Telemundo / Fubo / Peacock Jeudi 2 juillet (aujourd’hui) Suisse - Algérie 20 h BC Place (Vancouver) FS1 / Telemundo / Fubo / Peacock Vendredi 3 juillet (demain) Australie - Égypte 11 h Stade de Dallas FS1 / Telemundo / Fubo / Peacock Vendredi 3 juillet (demain) Argentine - Cap-Vert 15 h Stade de Miami FOX / Telemundo / Fubo / Peacock Vendredi 3 juillet (demain) Colombie - Ghana 18 h 30 Stade de Kansas City FS1 / Telemundo / Fubo / Peacock

Horaires quotidiens de la Coupe du monde 2026 (heure du Pacifique)

Au cours de l’imposante phase de groupes, qui compte 72 rencontres, les matchs seront échelonnés tout au long de la journée afin que les supporters puissent enchaîner un maximum de rencontres. Si vous souhaitez organiser votre emploi du temps professionnel ou vos plages horaires sur la côte ouest, voici les créneaux récurrents à ne pas manquer :

La tranche horaire du café du matin (9 h 00 / 10 h 00, heure du Pacifique) : idéale à suivre sur un deuxième écran pendant que vous traitez vos e-mails.

La tranche horaire de la pause déjeuner (12 h 00 / 13 h 00, heure du Pacifique) : idéale pour suivre des affiches de prestige tout en déjeunant.

La fenêtre « après le travail » (16 h / 17 h, heure du Pacifique) : suivez la seconde mi-temps juste au moment où vous vous déconnectez pour la soirée.

La séance en prime time de fin de soirée (19 h / 20 h / 21 h, heure du Pacifique) : des affiches de prestige, notamment les matchs des pays hôtes à Los Angeles, Seattle et Vancouver.









Où regarder les matchs en streaming sur la côte ouest

Si vous prévoyez de vous passer complètement du câble avant le jour de l’ouverture, quelques grandes plateformes vous offriront les flux numériques de la meilleure qualité :

Fubo (le choix des passionnés de sport) : diffuse toutes les chaînes incontournables en anglais et en espagnol ( FOX, FS1, Telemundo, Universo ). Il inclut une fonctionnalité très pratique, le « Cloud DVR illimité », si vous avez besoin d’enregistrer un match matinal alors que vous êtes coincé en réunion. Peacock (la plateforme en espagnol) : diffuse les 104 matchs en direct en espagnol via Telemundo Deportes et Universo pour 10,99 $ par mois (formule Premium). FOX One et Tubi (les options gratuites et autonomes) : l’application premium de FOX, FOX One , diffusera chaque minute de jeu en direct, tandis que la plateforme gratuite Tubi hébergera un hub dédié à la Coupe du monde avec des rediffusions 24h/24 et des résumés à la demande.