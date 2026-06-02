On peut déjà presque sentir l'odeur de l'herbe fraîchement tondue et entendre le rugissement de la foule. Avant de bloquer votre journée, voici un rappel utile : la Coupe du monde de la FIFA 2026 débutera officiellement le jeudi 11 juin 2026.





Même si aucun match n’est programmé cejour, les grilles de diffusion officielles de la FIFA et de FOX Sports sont déjà arrêtées. Comme ce tournoi historique à 48 équipes se déroulera à travers l’Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), les fans de la côte Est profiteront d’un confort considérablement accru. Fini les réveils à 3 h du matin : les téléspectateurs de la côte Est profiteront d’une programmation quotidienne fluide, avec des matchs le matin, l’après-midi et en prime time.

Voici le guide complet de GOAL sur les créneaux horaires récurrents du tournoi et le programme exact en heure de l’Est (ET) pour la semaine d’ouverture très attendue.













Les créneaux horaires quotidiens standard de la Coupe du monde 2026 (HE)

Au cours de la vaste phase de groupes, qui compte 72 rencontres, les matchs seront échelonnés tout au long de la journée afin de permettre aux fans de suivre un maximum de rencontres en direct. Si vous planifiez votre télétravail ou vos moments de détente sur le canapé, voici les créneaux à noter dans votre agenda :

La fenêtre du matin : 12 h 00 HE / 13 h 00 HE (idéal pour un match pendant la pause déjeuner)

La tranche de l’après-midi : 15 h HE / 16 h HE / 17 h HE (parfaite pour suivre un match juste après le travail)

La fenêtre en prime time : 19 h 00 HE / 20 h 00 HE / 21 h 00 HE (les affiches de soirée)

La fenêtre de fin de soirée : 22 h HE / 23 h HE / minuit HE (idéale pour les villes hôtes de la côte ouest comme Los Angeles, Seattle et Vancouver).





📅 Coupe du monde 2026 : programme des matchs de la semaine d’ouverture (heure de l’Est)

Date Affrontement Heure du coup d’envoi (HE) Stade / Ville hôte Chaînes de diffusion Jeudi 11 juin Mexique - Afrique du Sud 15 h Stade de Mexico FOX, Tubi 4K / Univision

Corée du Sud - Tchéquie 22 h Stade de Guadalajara FS1 / Universo Vendredi 12 juin Canada vs Bosnie-Herzégovine 15 h Stade de Toronto FOX / TSN

États-Unis - Paraguay 21 h SoFi Stadium (Los Angeles) Diffuseurs : FOX / Peacock Samedi 13 juin Qatar - Suisse 15 h Région de la baie de San Francisco FOX

Brésil - Maroc 18 h New York et New Jersey FS1

Haïti - Écosse 21 h Stade de Boston FS1

Australie vs Turquie 00 h 00 (minuit) BC Place (Vancouver) FOX Dimanche 14 juin Allemagne vs Curaçao 13 h Stade de Houston FOX

Pays-Bas - Japon 16 h Stade de Dallas FOX

Côte d’Ivoire – Équateur 19 h Stade de Philadelphie FS1

Suède - Tunisie 22 h Stade de Monterrey FS1









Horaires quotidiens de la Coupe du monde 2026 (heure de l’Est)

Au cours de la vaste phase de groupes comptant 72 rencontres, les matchs seront échelonnés tout au long de la journée afin que les supporters puissent suivre autant de parties consécutives que possible. Pour organiser votre emploi du temps professionnel sur la côte Est ou planifier votre agenda, voici les créneaux horaires récurrents à retenir :

La pause déjeuner (12 h / 13 h, heure de l’Est) : à afficher sur un deuxième écran pour consulter vos e-mails ou profiter d’une vraie pause méridienne.

La fenêtre de milieu d’après-midi (15 h / 16 h HE) : une pause bienvenue pour conclure la journée de travail en suivant du football international de haut niveau.

La case prime time (18 h / 19 h / 20 h HE) : les affiches phares de la soirée, dont les rencontres du pays hôte, diffusées en pleine tranche horaire de grande écoute.

La fenêtre de fin de soirée (21 h / 22 h / minuit, heure de l’Est) propose des rencontres tardives disputées sur la côte Ouest, à Los Angeles, Seattle et Vancouver.









Où regarder les matchs en streaming sur la côte Est

Si vous avez résilié votre abonnement avant le coup d’envoi, plusieurs options vous permettent de profiter d’une diffusion en haute définition :

Fubo (formule Premium) : regroupe toutes les chaînes en anglais et en espagnol ( FOX, FS1, Telemundo, Universo ) et intègre un enregistreur numérique cloud illimité, pratique pour enregistrer un match l’après-midi depuis le bureau. Peacock (offre espagnole) : diffuse les 104 matchs en direct via Telemundo Deportes et Universo pour 10,99 $/mois (abonnement Premium). FOX One et Tubi (plateformes en anglais) : le nouveau service d’abonnement autonome de FOX diffusera chaque minute de l’action, tandis que sa plateforme de streaming gratuite, Tubi , proposera des rediffusions des matchs 24 heures sur 24 et une section de temps forts à la demande entièrement gratuite.