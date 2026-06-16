Horaires des matchs de la Coupe du monde 2026 aujourd’hui : programme complet (heure de l’Est, ET)

On peut déjà presque sentir l’odeur de l’herbe fraîchement tondue et entendre le rugissement de la foule. Avant de bloquer votre journée, voici un rappel utile : la Coupe du monde de la FIFA 2026 ne débutera officiellement que le jeudi 11 juin 2026.





Même si aucun match ne se dispute aujourd’hui, les grilles de programmation officielles de la FIFA et de FOX Sports sont déjà arrêtées. Ce tournoi historique à 48 équipes, qui se tiendra dans plusieurs villes d’Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), offre un avantage considérable aux supporters de la côte Est. Fini les réveils à 3 h du matin : les téléspectateurs de la côte Est (heure de l’Est, ET) profiteront d’un programme quotidien fluide, avec des rencontres le matin, l’après-midi et en prime time.

Voici le guide définitif de GOAL sur les créneaux horaires récurrents du tournoi et le programme exact en heure de l’Est (ET) pour cette première semaine très attendue.













Les créneaux horaires quotidiens standard de la Coupe du monde 2026 (heure de l’Est)

Au cours de la vaste phase de groupes, qui compte 72 rencontres, les matchs seront échelonnés tout au long de la journée afin de permettre aux fans de suivre un maximum de rencontres en direct. Que vous planifiez votre journée de télétravail ou que vous organisiez vos moments de détente devant la télé, voici les créneaux à noter sur votre agenda :

La tranche horaire du début de journée : 12 h 00 ET / 13 h 00 ET (idéal pour un match pendant la pause déjeuner)

La tranche de l’après-midi : 15 h HE / 16 h HE / 17 h HE (idéal pour regarder un match après le travail)

La tranche horaire de prime time : 19 h 00 HE / 20 h 00 HE / 21 h 00 HE (les affiches de soirée)

La tranche horaire de fin de soirée : 22h00 ET / 23h00 ET / 00h00 ET (idéale pour les villes hôtes de la côte ouest comme Los Angeles, Seattle et Vancouver).





📅 Coupe du monde 2026 : résultats des matchs de la semaine d’ouverture (heure de l’Est)

Ces journées d’ouverture historiques offrent un aperçu précieux de l’efficacité de ces créneaux en temps réel. Voici les résultats finaux des affiches de la semaine d’ouverture, tels qu’ils ont été diffusés sur les différentes chaînes :

Date Affrontement Heure du coup d’envoi (HE) / Résultat Stade / Ville hôte Chaînes de diffusion Jeudi 11 juin Mexique - Afrique du Sud Mexique 2 - Afrique du Sud 0 Stade de Mexico Diffuseurs : FOX, Tubi 4K / Univision

Corée du Sud - Tchéquie Corée du Sud 2, Tchéquie 1 Stade de Guadalajara FS1 / Universo Vendredi 12 juin Canada 1, Bosnie-Herzégovine 1 Canada 1, Bosnie-Herzégovine 1 Stade de Toronto FOX / TSN

États-Unis - Paraguay États-Unis 4, Paraguay 1 Stade SoFi (Los Angeles) Diffusion : FOX / Peacock Samedi 13 juin Qatar - Suisse Qatar 1, Suisse 1 Région de la baie de San Francisco FOX

Brésil - Maroc Brésil 1, Maroc 1 Stade de New York-New Jersey FS1

Haïti 0, Écosse 1 Haïti 0, Écosse 1 Stade de Boston FS1

Australie - Turquie Australie 2, Turquie 0 BC Place (Vancouver) FOX Dimanche 14 juin Allemagne - Curaçao Allemagne 7, Curaçao 1 Stade de Houston FOX

Pays-Bas - Japon Pays-Bas 2, Japon 2 Stade de Dallas FOX

Côte d’Ivoire - Équateur Côte d’Ivoire 1, Équateur 0 Stade de Philadelphie FS1

Suède - Tunisie Suède 5, Tunisie 1 Stade de Monterrey FS1









Horaires quotidiens de la Coupe du monde 2026 (heure de l’Est)

Au cours de cette phase de groupes qui comptera pas moins de 72 matchs, les rencontres seront échelonnées tout au long de la journée afin que les supporters puissent suivre autant de matchs consécutifs que possible. Si vous souhaitez organiser votre emploi du temps professionnel sur la côte Est ou planifier votre agenda, voici les créneaux horaires récurrents à retenir :

La tranche horaire de la pause déjeuner (12 h 00 / 13 h 00, heure de l’Est) : parfaite pour afficher le contenu sur un deuxième écran tout en traitant ses e-mails du matin ou en profitant d’une vraie pause à midi.

La tranche de milieu d’après-midi (15 h / 16 h, heure de l’Est) : une parenthèse idéale pour conclure votre journée de travail en suivant du football international de haut niveau.

La case prime time (18 h / 19 h / 20 h, HE) : des affiches de premier plan, dont les matchs du pays hôte, programmés en pleine tranche horaire de grande écoute.

La fenêtre de fin de soirée (21 h / 22 h / minuit, heure de l’Est) : des affiches tardives disputées sur la côte Ouest, à Los Angeles, Seattle et Vancouver.









Où regarder les matchs en streaming sur la côte Est

Si vous avez résilié votre abonnement câble avant le coup d’envoi, plusieurs options vous permettent de profiter des rencontres en haute définition :

Fubo (formule Premium) : regroupe toutes les chaînes en anglais et en espagnol ( FOX, FS1, Telemundo, Universo ) et intègre un enregistreur numérique cloud illimité, pratique pour enregistrer un match de l’après-midi si vous êtes au bureau. Peacock (offre espagnole) : diffuse les 104 matchs en direct via Telemundo Deportes et Universo pour 10,99 $ par mois (abonnement Premium). FOX One et Tubi (plateformes en anglais) : le nouveau service d’abonnement autonome de FOX diffusera chaque minute de l’action, tandis que sa plateforme de streaming gratuite, Tubi , proposera des rediffusions des matchs 24 heures sur 24 ainsi qu’une section de temps forts à la demande, le tout gratuitement.