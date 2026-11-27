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Holstein Kiel - Kaiserslautern : heure du coup d’envoi

Bundesliga 2 - Journée 13 28 nov. 2026 - 07:00 Holstein Stadion

Holstein Kiel reçoit le 1. FC Kaiserslautern au Holstein-Stadion, à Kiel. Les deux clubs abordent ce match de 2. Bundesliga dans des situations très différentes au classement.

Holstein Kiel est sous pression avec Michel Kniat à sa tête. Le week-end dernier, le club s’est incliné 3-0 sur le terrain du VfL Wolfsburg, subissant ainsi sa troisième défaite en championnat lors de ses quatre derniers matches.

Avant cela, seul un match amical lui avait apporté un résultat positif. La victoire 4-0 contre Odense BK pendant la trêve internationale lui avait redonné un peu d’élan, mais la régularité lui fait toujours défaut en championnat.

Kaiserslautern arrive avec davantage de confiance. L’équipe de Torsten Lieberknecht a récemment gagné à Osnabrück et à Nuremberg, avant de faire match nul 2-2 sur le terrain du Dynamo Dresde.

Seule la défaite 3-0 contre le Hertha BSC a constitué un net coup d’arrêt. Dans l’ensemble, le FCK affiche une certaine solidité à l’extérieur.

Voici toutes les informations sur la chaîne TV, le streaming et l’heure du coup d’envoi.

L’actualité de la semaine : que s’est-il passé pour Holstein Kiel et Kaiserslautern ?

Holstein Kiel a remporté deux de ses cinq derniers matches officiels et en a perdu trois. Le club s’est récemment incliné 3-0 sur le terrain du VfL Wolfsburg, après une défaite 2-1 contre l’Arminia Bielefeld. En Coupe d’Allemagne, Kiel a fait match nul 1-1 contre Hoffenheim, une rencontre comptabilisée comme une victoire dans les statistiques. Au total, Kiel a marqué six buts et en a encaissé sept.

Kaiserslautern a remporté trois matches, fait un nul et subi une défaite. Le FCK a récemment fait match nul 2-2 contre le Dynamo Dresde, après une victoire 1-0 à Osnabrück. Son déplacement sur le terrain du Hertha BSC s’est soldé par une défaite 3-0. Le FCK a inscrit six buts, en a encaissé cinq et n’a pas concédé de but lors de trois de ces cinq rencontres.

Holstein Kiel - Kaiserslautern : compositions des équipes

Holstein Kiel - Kaiserslautern : forme des équipes

Holstein Kiel - Kaiserslautern : bilan des confrontations directes

Holstein Kiel - Kaiserslautern : classements