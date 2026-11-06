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Bundesliga 2
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Holstein Stadion
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Holstein Kiel - Arminia Bielefeld : qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Holstein Kiel vs Arminia Bielefeld
Holstein Kiel
Arminia Bielefeld
Bundesliga 2

En 2. Bundesliga allemande, le Holstein Kiel affronte l’Arminia Bielefeld. Mais qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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Holstein Kiel contre Arminia Bielefeld : heure du coup d’envoi

crest
Bundesliga 2 - Journée 11
Holstein Stadion

Au Holstein Stadion, à Kiel, Holstein Kiel reçoit l’Arminia Bielefeld pour un duel de 2. Bundesliga. L’enjeu est important pour les deux équipes.

Kiel aborde ce match à la dix-septième place du classement et se trouve donc directement menacé de relégation. L’équipe de Tim Walter a un besoin urgent de points pour recoller aux places synonymes de maintien.

Bielefeld se déplace en tant que septième du classement et affiche une stabilité nettement supérieure cette saison. L’équipe d’Oliver Kirch a récemment fait le plein de confiance en s’imposant 3-1 à Brunswick.

Pour les locaux, la dernière rencontre a été un coup d’arrêt : la défaite 0-1 contre Greuther Fürth a confirmé les difficultés à domicile qui accompagnent Kiel cette saison. Une victoire contre Bielefeld serait importante non seulement au classement, mais aussi pour le moral autour du club.

Bielefeld, de son côté, arrive avec de l’élan. Après sa victoire à l’extérieur contre Brunswick, l’équipe d’Oliver Kirch est en forme et tentera de repartir du Nord avec les points.

Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur la diffusion pour suivre le match en direct.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé du côté de Holstein Kiel et de l’Arminia Bielefeld ?

Holstein Kiel aborde cette rencontre avec un bilan de deux victoires, un match nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches officiels. L’équipe reste sur une défaite 0-1 à domicile contre Greuther Fürth. Auparavant, Kiel avait battu le Dynamo Dresde 3-0 et vaincu Hoffenheim en Coupe d’Allemagne. Sur ces cinq matches, Kiel a marqué six buts et en a encaissé cinq.

L’Arminia Bielefeld compte trois victoires, un match nul et une défaite sur ses cinq derniers matches. Bielefeld s’est dernièrement imposé 3-1 à l’extérieur contre Brunswick. Avant cela, l’équipe avait subi une défaite 1-0 contre le Hertha BSC. Au total, Bielefeld a marqué neuf buts et en a encaissé cinq sur cette période.

HSK

HSK - Forme

EBS
D1-0
BSC
N0-0
DOD
V3-0
TSG
V1-1
GFT
D1-0
But marqué (encaissé)
4/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
ABI

ABI - Forme

HDH
N2-2
BOC
V0-1
OSN
V2-1
BSC
D1-0
EBS
V3-1
But marqué (encaissé)
8/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Holstein Kiel contre Arminia Bielefeld : les compositions

Holstein Kiel vs Arminia Bielefeld Équipes probables

Entraineur

  • T. Walter

Holstein Kiel contre Arminia Bielefeld : la forme des équipes

HSK

HSK - Forme

EBS
D1-0
BSC
N0-0
DOD
V3-0
TSG
V1-1
GFT
D1-0
But marqué (encaissé)
4/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
ABI

ABI - Forme

HDH
N2-2
BOC
V0-1
OSN
V2-1
BSC
D1-0
EBS
V3-1
But marqué (encaissé)
8/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Holstein Kiel contre Arminia Bielefeld : bilan des confrontations directes

Face à face

Holstein KielNulArminia Bielefeld
0
1
4
Bundesliga 2
Arminia Bielefeld badge
Arminia Bielefeld
ABI
2
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
2
FDM
Bundesliga 2
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
0
Arminia Bielefeld badge
Arminia Bielefeld
ABI
2
FDM
Bundesliga 2
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
2
Arminia Bielefeld badge
Arminia Bielefeld
ABI
3
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Arminia Bielefeld badge
Arminia Bielefeld
ABI
2
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
1
FDM
Bundesliga 2
Arminia Bielefeld badge
Arminia Bielefeld
ABI
4
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
2
FDM
7Buts marqués13
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué4/5

Holstein Kiel contre Arminia Bielefeld : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Hertha BerlinHertha BerlinBSC
10910238+1528
V
V
N
V
V
2
NurembergNurembergFCN
106312413+1121
V
D
N
N
V
3
WolfsbourgWolfsbourgWOB
105412514+1119
V
N
V
N
V
4
KaiserslauternKaiserslauternFCK
1053297+218
D
V
V
N
V
5
MagdeburgMagdeburgFCM
105232113+817
N
V
D
V
N
6
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
104331718-115
D
N
D
N
N
7
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
104241615+114
V
D
V
V
N
8
St.PauliSt.PauliFCP
102621212012
D
N
N
V
N
9
Greuther FuerthGreuther FuerthGFT
113351319-612
D
V
D
V
D
10
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
112541820-211
N
D
N
N
D
11
Eintracht BraunschweigEintracht BraunschweigEBS
113261618-211
N
D
V
D
V
12
OsnabrueckOsnabrueckOSN
103251417-311
D
V
D
N
N
13
BochumBochumBOC
10325811-311
V
N
D
D
D
14
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
113261520-511
V
D
D
V
N
15
HanovreHanovreH96
103251016-611
V
D
N
D
V
16
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
103251321-811
V
D
V
D
D
17
SV DarmstadtSV DarmstadtSVD
10235919-109
N
N
D
V
D
18
Holstein KielHolstein KielHSK
101541012-28
D
V
N
D
N
Promotion
Barrage Promotion
Barrage Relégation
Relégation

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