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Holstein Kiel contre Arminia Bielefeld : heure du coup d’envoi

Bundesliga 2 - Journée 11 7 nov. 2026 - 07:00 Holstein Stadion

Au Holstein Stadion, à Kiel, Holstein Kiel reçoit l’Arminia Bielefeld pour un duel de 2. Bundesliga. L’enjeu est important pour les deux équipes.

Kiel aborde ce match à la dix-septième place du classement et se trouve donc directement menacé de relégation. L’équipe de Tim Walter a un besoin urgent de points pour recoller aux places synonymes de maintien.

Bielefeld se déplace en tant que septième du classement et affiche une stabilité nettement supérieure cette saison. L’équipe d’Oliver Kirch a récemment fait le plein de confiance en s’imposant 3-1 à Brunswick.

Pour les locaux, la dernière rencontre a été un coup d’arrêt : la défaite 0-1 contre Greuther Fürth a confirmé les difficultés à domicile qui accompagnent Kiel cette saison. Une victoire contre Bielefeld serait importante non seulement au classement, mais aussi pour le moral autour du club.

Bielefeld, de son côté, arrive avec de l’élan. Après sa victoire à l’extérieur contre Brunswick, l’équipe d’Oliver Kirch est en forme et tentera de repartir du Nord avec les points.

Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur la diffusion pour suivre le match en direct.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé du côté de Holstein Kiel et de l’Arminia Bielefeld ?

Holstein Kiel aborde cette rencontre avec un bilan de deux victoires, un match nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches officiels. L’équipe reste sur une défaite 0-1 à domicile contre Greuther Fürth. Auparavant, Kiel avait battu le Dynamo Dresde 3-0 et vaincu Hoffenheim en Coupe d’Allemagne. Sur ces cinq matches, Kiel a marqué six buts et en a encaissé cinq.

L’Arminia Bielefeld compte trois victoires, un match nul et une défaite sur ses cinq derniers matches. Bielefeld s’est dernièrement imposé 3-1 à l’extérieur contre Brunswick. Avant cela, l’équipe avait subi une défaite 1-0 contre le Hertha BSC. Au total, Bielefeld a marqué neuf buts et en a encaissé cinq sur cette période.

Holstein Kiel contre Arminia Bielefeld : les compositions

Holstein Kiel contre Arminia Bielefeld : la forme des équipes

Holstein Kiel contre Arminia Bielefeld : bilan des confrontations directes

Holstein Kiel contre Arminia Bielefeld : les classements