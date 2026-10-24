Uli Hoeness, le président d'honneur du club allemand du Bayern Munich, a adressé de vives critiques au jeune talent Lennart Karl, lui demandant de faire preuve d'humilité et de se concentrer sur le développement de son niveau, dans un contexte de baisse de son temps de jeu après sa blessure à la cuisse gauche, qui l'a privé de participer avec la sélection allemande à la Coupe du monde 2026.

Selon les informations rapportées par le réseau « Sky Sport » citant le journal allemand « Welt am Sonntag », Hoeness a l'intention d'avoir une conversation sérieuse avec le joueur âgé de 18 ans, exprimant son inquiétude de le voir bénéficier d'une protection excessive, et affirmant que les jeunes joueurs ont besoin de pression pour se développer et prouver leurs capacités.

Hoeness a déclaré : « J'ai l'intention d'avoir une conversation sérieuse avec lui. Il est loin d'être une superstar ; les jeunes joueurs ont besoin d'humilité. »

Il a ajouté : « Les jeunes joueurs ont aussi besoin de pression. Je ne sais pas s'il est bon que Lennart Karl soit protégé à l'excès en permanence. »

Ces critiques interviennent après que Karl a éprouvé des difficultés à retrouver le niveau qu'il affichait la saison dernière, lorsqu'il avait inscrit 9 buts et délivré 8 passes décisives sous le maillot du Bayern Munich, avant de subir une blessure à la cuisse gauche à l'entraînement, une semaine avant le début de la Coupe du monde 2026, ce qui l'a privé de disputer le tournoi avec la sélection allemande.

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Depuis son retour, le jeune ailier n'a pas bénéficié d'un temps de jeu régulier, puisqu'il n'a disputé que 267 minutes en 9 matchs cette saison, au cours desquelles il a marqué un seul but, en attendant de retrouver le niveau qui avait fait de lui l'un des plus grands talents montants du club bavarois.

Karl avait attiré tous les regards en octobre 2025, après être devenu le plus jeune joueur à inscrire un but pour le Bayern Munich dans l'histoire de la Ligue des champions, à l'âge de 17 ans et 242 jours, lors de la victoire face au Club Bruges sur le score de 4-0, et il avait également reçu le trophée d'homme du match, lors de sa première titularisation avec l'équipe dans la compétition.

Son ascension rapide a suscité des comparaisons avec l'Argentin Lionel Messi et son coéquipier français Michael Olise, mais Hoeness a refusé de considérer ces comparaisons comme bénéfiques pour le joueur, affirmant que l'écart entre Karl et Olise reste considérable.

Dans le même contexte, le journal allemand « Bild » a indiqué qu'il existait des inquiétudes au sein du club quant au degré de concentration du joueur sur le football, sur fond de critiques liées à sa présence fréquente sur les réseaux sociaux et à ses apparitions publiques en compagnie de sa petite amie influenceuse.