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Hoeness : si nous laissons Trump prendre les décisions, ce sera le début de la fin

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Hoeness a vivement critiqué l'incident Ballon d'Or

Uli Hoeneß, président d'honneur du Bayern Munich, a lancé une attaque virulente contre Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (FIFA), en raison d'un certain nombre de ses décisions. Il a également critiqué les projets d'élargissement de la Coupe du monde et la tendance à faire entrer des investisseurs dans la compétition.

À propos de la levée de la suspension du joueur américain Folarin Balogun lors du Mondial 2026, Hoeneß a déclaré dans des propos accordés à la chaîne « Sky Sport - Allemagne » : « M. Infantino a commis quelques erreurs durant sa présence dans le football, mais celle-ci a été l'une de ses plus grandes erreurs. »

Il a ajouté : « Si vous permettez à un homme comme Donald Trump de décider ou d'influer sur le fait qu'un joueur soit suspendu ou non, c'est le début de la fin de la compétition. Et si nous acceptons quelque chose de ce genre, alors ce n'est plus mon sport. Pour moi, c'était tout simplement inacceptable. »

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Hoeneß a ajouté, en évoquant le projet d'Infantino consistant à faire venir des investisseurs à la Coupe du monde : « Je n'aurais jamais pensé qu'il soit possible que quelqu'un arrive avec une telle idée. L'évolution complète vers laquelle Infantino pousse est également préoccupante : la compétition comptait 48 sélections, et bientôt elle en comptera 64. »

Il a poursuivi : « Nous avons déjà mis nos joueurs à disposition (des sélections) pendant six semaines, et maintenant la durée pourrait devenir plus longue. C'est incroyable. »

La légende du Bayern Munich a enchaîné : « Je suis vraiment partisan du soutien aux petites fédérations, mais la Coupe du monde doit rester un événement d'élite. Sinon, il y aura davantage de chaînes de télévision qui verseront de l'argent, mais une chose sera sacrifiée en contrepartie : le football lui-même. »

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