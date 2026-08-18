Heureuse ou triste ? Le feuilleton Barcola-Liverpool touche à sa fin

Il semblerait que le feuilleton liant Bradley Barcola, l'ailier du Paris Saint-Germain, à un transfert vers Liverpool touche à ses derniers chapitres, après que les jours passés ont été marqués par des développements rapides concernant l'opération que le club anglais cherche à conclure avant le début de la nouvelle saison.

Le journal britannique « Daily Star » a rapporté que le Paris Saint-Germain était désormais ouvert à accepter une offre inférieure à ses exigences initiales pour se séparer de Barcola cet été, un développement qui pourrait donner à Liverpool un sérieux coup de pouce pour finaliser l'opération.

Cela intervient après que le club français réclamait une somme colossale pour son joueur, alors que les derniers développements laissent entrevoir la possibilité de boucler l'opération pour environ 120 millions de livres sterling, ce qui rapproche les deux parties d'un accord définitif.

Liverpool place le renforcement de sa ligne offensive en tête de ses priorités, en particulier après le départ de Mohamed Salah, en plus de son manque d'options offensives, dans un contexte marqué par l'absence prolongée de Hugo Ekitike pour cause de blessure.

Les supporters de Liverpool espèrent que ces développements soient le prélude d'une fin heureuse au feuilleton Barcola, et que le club mette la main sur l'un des ailiers les plus en vue du football français, tandis que la décision finale demeure entre les mains de la direction du Paris Saint-Germain durant ces journées décisives du marché des transferts.

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