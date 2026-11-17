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Dolores Aveiro, la mère de la légende portugaise Cristiano Ronaldo, a déclenché une vive polémique au Portugal en se disant heureuse de la défaite de la sélection nationale face au Danemark. Une prise de position jugée inacceptable par les médias portugais, qui lui reprochent d'avoir fait passer des considérations personnelles avant l'intérêt de l'équipe nationale.

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Les critiques ne se sont pas limitées au moment choisi par la mère du capitaine d'Al-Nassr pour s'exprimer : elles ont aussi visé le fond de ses propos. Elle a en effet accusé les joueurs de la sélection portugaise d'avoir laissé tomber son fils et de ne pas lui avoir témoigné la reconnaissance et le respect qu'il mérite, ouvrant ainsi un nouveau front dans la polémique autour de la fin de la carrière internationale de Ronaldo et de ses relations avec ses anciens coéquipiers.

Selon le site français Foot Mercato, les déclarations de Dolores sont intervenues à la suite de la lourde défaite concédée par le Portugal face au Danemark (4-1), lors d'un match marqué par l'absence de Ronaldo, mais qui a tout de même donné lieu à un hommage particulier au vétéran.

La retraite internationale de Cristiano Ronaldo continue d'alimenter un large débat dans les milieux sportifs portugais, d'autant que la fin de son aventure avec la sélection n'a pas été exempte de tensions et de controverses quant à son rôle et à sa place au sein du groupe.

La défaite du Portugal face au Danemark (4-1) a remis cette question sur le devant de la scène, la rencontre ayant coïncidé avec l'organisation d'un hommage spécial à Ronaldo à la 7e minute, pour saluer tout ce qu'il a accompli sous le maillot de la sélection nationale pendant de longues années.

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Mais l'initiative n'a pas été appréciée par les proches du joueur, à commencer par sa mère, Dolores Aveiro, qui a exprimé son mécontentement face à la tenue de cet hommage en l'absence de son fils, estimant que la manière dont il avait été organisé n'était pas à la hauteur de la valeur et de l'histoire du joueur.

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La mère de Ronaldo ne s'est pas contentée d'exprimer sa colère face à cette démarche. Elle est allée plus loin en se déclarant heureuse de la défaite de la sélection portugaise, tout en adressant de vives accusations aux joueurs de l'équipe.

« Je suis heureuse de la défaite du Portugal. Mon fils a été trahi et trompé. Ses coéquipiers ne le respectent pas et ne lui ont pas témoigné la reconnaissance qu'il mérite. Et cet hommage organisé en son absence était déplacé », a déclaré Dolores.

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Ces mots ont provoqué une vague de réactions indignées, d'autant qu'ils interviennent alors que la sélection portugaise tente de tourner la page Ronaldo et d'écrire un nouveau chapitre sans sa star historique, longtemps restée le visage le plus emblématique du football dans le pays.

Les médias portugais s'en prennent à Dolores Aveiro

Les déclarations de la mère de Ronaldo sont rapidement devenues le sujet principal des émissions sportives et des journaux portugais mardi matin. Elle a été vivement critiquée pour s'être réjouie de la défaite de la sélection de son pays, même si sa position découlait de sa volonté de défendre son fils.

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Paulo Cunha, journaliste au quotidien portugais A Bola, fait partie des voix qui ont critiqué la position de Dolores, estimant qu'elle avait eu tort de se réjouir de la défaite de la sélection nationale. « Madame Aveiro a eu tort d'exprimer sa satisfaction après la défaite du Portugal », a-t-il déclaré.

Certaines voix médiatiques ont jugé inacceptable la position de la mère de Ronaldo, car elle oppose des différends personnels et des griefs liés à la fin de la carrière internationale de son fils aux intérêts de la sélection, qui représente le pays tout entier et non un joueur en particulier.

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Les critiques ont également visé ses accusations envers les anciens coéquipiers de Ronaldo, dont elle a publiquement mis en doute le respect et la considération à son égard. Des propos susceptibles d'accentuer les tensions autour de la sélection, au lieu d'aider à dépasser les différends liés au départ de son capitaine historique.

Dans l'émission « On Record », un journaliste a mis en lumière la gestion de la situation par Jorge Jesus, estimant que la décision de l'entraîneur portugais de ne pas entrer en confrontation directe avec la mère de Ronaldo était une attitude sage pour éviter une escalade de la crise.

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Si certains considèrent que les mots de Dolores Aveiro traduisent la colère d'une mère qui défend son fils et qui estime qu'il n'a pas eu les adieux qu'il méritait, une partie de la presse portugaise juge que l'expression de ce mécontentement ne justifie pas de souhaiter la défaite de la sélection nationale.

Ainsi, l'hommage rendu à Ronaldo en son absence, censé célébrer son histoire, s'est transformé en une nouvelle crise, relançant le débat sur la fin de son parcours international et plaçant sa mère dans le viseur des médias portugais.