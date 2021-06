Heskey : "Tielemans conviendrait bien au style de jeu de Liverpool"

L'ancien attaquant des Reds espère voir le milieu de terrain belge rejoindre Anfield cet été, et doute des départs de Salah et Mané.

Youri Tielemans "conviendrait à la façon de jouer de Liverpool", admet Emile Heskey, mais les Reds ont été avertis qu'ils pourraient devoir "payer très cher" pour arracher le milieu de terrain belge à Leicester.

Jurgen Klopp va avoir besoin de mouvements pour renforcer sa salle des machines à Anfield, avec Georginio Wijnaldum ayant déjà quitté le club en tant qu'agent libre et les questions posées sur l'avenir de Naby Keita et Alex Oxlade-Chamberlain.

Le vainqueur de la FA Cup, Tielemans, qui participe actuellement à l'Euro 2020, serait un choix évident pour les Reds en raison de son expérience en Premier League, mais il est lié jusqu'en 2023 avec les Foxes et ne serait pas bon marché lors du mercato.

Interrogé sur le fait de savoir si le joueur de 24 ans serait un ajout judicieux pour Klopp, Heskey - qui a représenté Liverpool et Leicester lorsqu'il jouait - a déclaré à Goal : "Tielemans est un joueur fantastique. Tielemans est le genre de joueur qui conviendrait à n'importe quel milieu de terrain et à n'importe quelle équipe.

"Il vous excite parce qu'il fait les choses simples très, très bien - les passes simples d'ici à là et vous les regardez et vous pensez 'c'était vif, c'était bien', cette passe glissée qui est parfois coupée ne l'est pas avec Tielemans parce qu'il est si vif dans ses passes. Il s'adapterait à n'importe quelle équipe.

"La bonne chose pour Leicester est qu'ils n'ont pas besoin de vendre. Il faut payer, et il se peut que vous deviez payer le prix fort. Leicester n'a pas besoin de vendre, le joueur est heureux. Gagner la FA Cup a aidé, cela aurait aidé encore plus s'ils avaient été en Ligue des champions, mais être en Ligue Europa est toujours bon.

"Je pense qu'il conviendrait à la façon de jouer de Liverpool, mais il faudrait l'arracher à Leicester."

Liverpool a déjà conclu un accord pour le prometteur défenseur central français Ibrahima Konaté et continue d'être lié à d'autres ajouts sur le terrain, mais il y a aussi beaucoup de discussions sur la sortie.

Une partie de ces discussions a porté sur les attaquants vedettes Mohamed Salah et Sadio Mané, mais les spéculations ont commencé à se calmer et Heskey s'attend à ce que les deux soient à la disposition des Reds en 2021-22.

Il a déclaré : "Je m'attends à ce qu'ils soient là. C'est une drôle de question. Je ne sais pas d'où ça vient. Je suppose que c'est peut-être à cause de leur âge.

"Salah a eu une autre saison fantastique, des buts et des passes décisives. Mané a fait une bonne saison - compte tenu de ce que tout le monde disait, il a effectivement fait une bonne saison. Je ne sais pas d'où vient tout cela, mais le manager ne voudra pas se débarrasser d'eux.

"Une autre chose est de savoir qui sera le prochain joueur. Ce serait bien qu'il ait un jeune joueur. C'est là que Liverpool a toujours eu du talent. Au milieu de terrain, il y a Curtis Jones. Il a des milieux de terrain à observer et à affiner, pour en faire un joueur de l'équipe première.

"Ils ont besoin des ailiers maintenant, de jeunes ailiers, pour regarder Salah et Mané et voir ce qu'ils peuvent apporter au jeu et comment ils peuvent être les prochains ailiers à passer. Ils doivent transmettre leur savoir. Ils ont effectivement besoin de faire venir quelques joueurs, mais je ne pense pas que ces joueurs vont partir."

Alors que les contrats à long terme et le manque de fonds dans un marché impacté par le coronavirus semblent devoir garder les hommes clés à Liverpool pour le moment, les gens comme Salah ont laissé entendre que de nouveaux défis seront recherchés à un moment donné.

Il a également été suggéré que les Reds ont besoin de rafraîchir leur unité offensive, qui comprend également la star brésilienne Roberto Firmino, après avoir compté sur des options fixes dans ce domaine pendant plusieurs années.

"Il n'y a jamais eu de trio d'attaque en Premier League qui soit resté ensemble aussi longtemps", a ajouté Heskey, qui a marqué 60 buts en quatre ans à Anfield.

"À un moment ou à un autre, il faut rafraîchir la situation, et ils le feront. Il s'agit juste de choisir le bon moment pour savoir comment maximiser la valeur et maximiser ce qu'ils vont offrir.

"Il s'agit également de trouver la bonne personne pour les remplacer. Ce sera le plus difficile. Ils ont [Diogo] Jota, qui peut jouer sur un côté, mais ils auront besoin d'un autre avant-centre et d'un autre ailier."