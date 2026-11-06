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Hertha BSC - VfL Wolfsburg : heure du coup d’envoi

Bundesliga 2 - Journée 11 7 nov. 2026 - 14:30 Olympiastadion

Au stade olympique de Berlin, le Hertha BSC reçoit le VfL Wolfsburg pour un duel de deuxième division. Leader du classement, le Hertha affronte une équipe de Wolfsburg qui souhaite retrouver de la stabilité après des résultats récemment mitigés.

Sous la direction de Stefan Leitl, le Hertha BSC s’est imposé comme l’équipe la plus régulière de la 2. Bundesliga. Les Berlinois abordent cette rencontre en tête du classement et affichent depuis plusieurs semaines une cohésion convaincante.

Wolfsburg se déplace avec son entraîneur Tobias Strobl et occupe actuellement la troisième place du classement. Les joueurs de Basse-Saxe possèdent l’une des attaques les plus prolifiques du championnat, mais peinent à trouver de la stabilité défensive : le 4-4 contre Nuremberg et le 1-1 face à Bochum illustrent cette tendance.

Le Hertha s’est récemment imposé 2-0 contre le SSV Jeddeloh en Coupe d’Allemagne, après avoir remporté son match de championnat face à l’Arminia Bielefeld 1-0. Les Berlinois ont montré peu de faiblesses cette saison.

Wolfsburg s’est récemment incliné 2-3 contre le SC Fribourg en Coupe d’Allemagne. Auparavant, le club avait fait match nul 1-1 face à Bochum et battu Heidenheim 3-1. Le potentiel offensif est là, mais la régularité manque encore.

Le Hertha veut défendre sa place de leader et marquer les esprits. Wolfsburg souhaite réduire son retard sur la première place et confirmer ses ambitions de montée.

Voici toutes les informations pour suivre le match en direct à la télévision et en streaming.

Les sujets de la semaine : quoi de neuf au Hertha BSC et au VfL Wolfsburg ?

Le Hertha BSC aborde cette rencontre avec quatre victoires et un match nul lors de ses cinq derniers matches officiels. L’équipe a récemment battu le SSV Jeddeloh 2-0 en Coupe d’Allemagne, après une victoire 1-0 contre l’Arminia Bielefeld en championnat. Le nul 0-0 contre Holstein Kiel constitue la seule perte de points sur cette période. Au total, le Hertha a inscrit huit buts et n’en a encaissé que deux lors de ces cinq rencontres.

Le VfL Wolfsburg compte deux victoires, deux matches nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa dernière rencontre s’est soldée par une victoire 2-0 contre Osnabrück, après une défaite 2-3 face au SC Fribourg en Coupe d’Allemagne. Le 4-4 contre Nuremberg et le succès 3-1 face à Heidenheim témoignent de la force offensive de Wolfsburg : l’équipe a marqué dix buts lors de ces cinq matches, mais en a encaissé neuf.

Hertha BSC - VfL Wolfsburg : compositions d’équipe

Hertha BSC - VfL Wolfsburg : forme

Hertha BSC - VfL Wolfsburg : bilan des confrontations directes

Hertha BSC - VfL Wolfsburg : classements