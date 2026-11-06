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Hertha Berlin - VfL Wolfsburg : qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Hertha Berlin vs Wolfsbourg
Hertha Berlin
Wolfsbourg
Bundesliga 2

En 2. Bundesliga allemande, le Hertha BSC affronte le VfL Wolfsburg. Mais qui diffuse la rencontre en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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Hertha BSC - VfL Wolfsburg : heure du coup d’envoi

crest
Bundesliga 2 - Journée 11
Olympiastadion

Au stade olympique de Berlin, le Hertha BSC reçoit le VfL Wolfsburg pour un duel de deuxième division. Leader du classement, le Hertha affronte une équipe de Wolfsburg qui souhaite retrouver de la stabilité après des résultats récemment mitigés.

Sous la direction de Stefan Leitl, le Hertha BSC s’est imposé comme l’équipe la plus régulière de la 2. Bundesliga. Les Berlinois abordent cette rencontre en tête du classement et affichent depuis plusieurs semaines une cohésion convaincante.

Wolfsburg se déplace avec son entraîneur Tobias Strobl et occupe actuellement la troisième place du classement. Les joueurs de Basse-Saxe possèdent l’une des attaques les plus prolifiques du championnat, mais peinent à trouver de la stabilité défensive : le 4-4 contre Nuremberg et le 1-1 face à Bochum illustrent cette tendance.

Le Hertha s’est récemment imposé 2-0 contre le SSV Jeddeloh en Coupe d’Allemagne, après avoir remporté son match de championnat face à l’Arminia Bielefeld 1-0. Les Berlinois ont montré peu de faiblesses cette saison.

Wolfsburg s’est récemment incliné 2-3 contre le SC Fribourg en Coupe d’Allemagne. Auparavant, le club avait fait match nul 1-1 face à Bochum et battu Heidenheim 3-1. Le potentiel offensif est là, mais la régularité manque encore.

Le Hertha veut défendre sa place de leader et marquer les esprits. Wolfsburg souhaite réduire son retard sur la première place et confirmer ses ambitions de montée.

Voici toutes les informations pour suivre le match en direct à la télévision et en streaming.

Les sujets de la semaine : quoi de neuf au Hertha BSC et au VfL Wolfsburg ?

Le Hertha BSC aborde cette rencontre avec quatre victoires et un match nul lors de ses cinq derniers matches officiels. L’équipe a récemment battu le SSV Jeddeloh 2-0 en Coupe d’Allemagne, après une victoire 1-0 contre l’Arminia Bielefeld en championnat. Le nul 0-0 contre Holstein Kiel constitue la seule perte de points sur cette période. Au total, le Hertha a inscrit huit buts et n’en a encaissé que deux lors de ces cinq rencontres.

Le VfL Wolfsburg compte deux victoires, deux matches nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa dernière rencontre s’est soldée par une victoire 2-0 contre Osnabrück, après une défaite 2-3 face au SC Fribourg en Coupe d’Allemagne. Le 4-4 contre Nuremberg et le succès 3-1 face à Heidenheim témoignent de la force offensive de Wolfsburg : l’équipe a marqué dix buts lors de ces cinq matches, mais en a encaissé neuf.

BSC

BSC - Forme

GFT
V2-1
HSK
N0-0
ABI
V1-0
JED
V0-2
FCK
V0-3
But marqué (encaissé)
8/1
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
WOB

WOB - Forme

FCN
N4-4
HDH
V3-1
BOC
N1-1
SCF
D3-2
OSN
V2-0
But marqué (encaissé)
12/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Hertha BSC - VfL Wolfsburg : compositions d’équipe

Hertha Berlin vs Wolfsbourg Équipes probables

Entraineur

  • S. Leitl

Hertha BSC - VfL Wolfsburg : forme

BSC

BSC - Forme

GFT
V2-1
HSK
N0-0
ABI
V1-0
JED
V0-2
FCK
V0-3
But marqué (encaissé)
8/1
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
WOB

WOB - Forme

FCN
N4-4
HDH
V3-1
BOC
N1-1
SCF
D3-2
OSN
V2-0
But marqué (encaissé)
12/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Hertha BSC - VfL Wolfsburg : bilan des confrontations directes

Face à face

Hertha BerlinNulWolfsbourg
2
1
2
Jeux d'amitié des clubs
Wolfsbourg badge
Wolfsbourg
WOB
0
Hertha Berlin badge
Hertha Berlin
BSC
2
FDM
Bundesliga
Wolfsbourg badge
Wolfsbourg
WOB
1
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Hertha Berlin
BSC
2
FDM
Bundesliga
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Hertha Berlin
BSC
0
Wolfsbourg badge
Wolfsbourg
WOB
5
FDM
Bundesliga
Wolfsbourg badge
Wolfsbourg
WOB
0
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Hertha Berlin
BSC
0
FDM
Bundesliga
Hertha Berlin badge
Hertha Berlin
BSC
1
Wolfsbourg badge
Wolfsbourg
WOB
2
FDM
5Buts marqués8
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué2/5

Hertha BSC - VfL Wolfsburg : classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Hertha BerlinHertha BerlinBSC
10910238+1528
V
V
N
V
V
2
NurembergNurembergFCN
106312413+1121
V
D
N
N
V
3
WolfsbourgWolfsbourgWOB
105412514+1119
V
N
V
N
V
4
KaiserslauternKaiserslauternFCK
1053297+218
D
V
V
N
V
5
MagdeburgMagdeburgFCM
105232113+817
N
V
D
V
N
6
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
104331718-115
D
N
D
N
N
7
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
104241615+114
V
D
V
V
N
8
St.PauliSt.PauliFCP
102621212012
D
N
N
V
N
9
Greuther FuerthGreuther FuerthGFT
113351319-612
D
V
D
V
D
10
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
112541820-211
N
D
N
N
D
11
Eintracht BraunschweigEintracht BraunschweigEBS
113261618-211
N
D
V
D
V
12
OsnabrueckOsnabrueckOSN
103251417-311
D
V
D
N
N
13
BochumBochumBOC
10325811-311
V
N
D
D
D
14
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
113261520-511
V
D
D
V
N
15
HanovreHanovreH96
103251016-611
V
D
N
D
V
16
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
103251321-811
V
D
V
D
D
17
SV DarmstadtSV DarmstadtSVD
10235919-109
N
N
D
V
D
18
Holstein KielHolstein KielHSK
101541012-28
D
V
N
D
N
Promotion
Barrage Promotion
Barrage Relégation
Relégation

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