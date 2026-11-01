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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traduit par

Héros du penalty : le joueur de Racing admet un « accrochage » avec Mbappé

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
LaLiga
Kylian Mbappé
I. Martin
Espagne
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Le Real Madrid s'est imposé sur la pelouse de son hôte Racing, sur le score de trois buts à zéro, dimanche soir, lors de la 11e journée de Liga.

Le réseau Defensa Central a rapporté que le penalty accordé en faveur de Kylian Mbappé a dominé les débats, le joueur français étant tombé dans la surface de réparation en début de match, à la suite d'un contact avec Iván Martín.

Les joueurs du Racing Santander ont vivement protesté contre cette action pendant le match et après son coup de sifflet final.

Mais pendant la pause, avant le coup d'envoi de la seconde période, le réseau DAZN a réalisé un entretien avec Iván Martín. C'est le milieu de terrain qui a posé son bras sur Mbappé alors que ce dernier s'élançait avec le ballon, et il est donc le joueur à l'origine du penalty.

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Il a livré sa version des faits et, bien qu'il reconnaisse avoir touché le joueur français, il estime que l'action ne méritait pas qu'un penalty soit sifflé.

Iván Martín a déclaré : « J'ai posé mon bras un peu sur lui, mais ce genre d'actions ne devrait pas donner lieu à des penalties. »

Il a poursuivi : « L'arbitre nous a dit qu'il avait vu un contact et que la VAR lui en a confirmé l'existence. »

Ainsi, malgré le contact et la reconnaissance de tous à son sujet, il insiste sur le fait que cela n'était pas suffisant pour siffler un penalty.

Iván Martín a admis qu'il avait heurté Mbappé avec son bras, qu'il a placé au niveau de la poitrine du joueur français, l'empêchant de poursuivre son élan. Il a également souligné que l'arbitre Munuera avait justifié sa décision par l'existence d'un contact, et que la salle de la VAR l'avait confirmé. Toutes les parties semblent d'accord sur le fait que ce contact a bien eu lieu.

Mais Iván Martín estime que cela ne suffit pas à sanctionner une faute dans la surface de réparation. Son entraîneur, José Alberto, avait pour sa part affirmé que, malgré un contact, l'action ne comportait aucune faute, en l'absence de poussée ou de retenue.

Le problème du penalty provoqué par Iván Martín sur Mbappé réside dans le fait qu'il y a bel et bien eu un contact, ce qui laisse la décision à l'appréciation de l'arbitre. Si Munuera a estimé que le contact était suffisant pour gêner Kylian dans son élan, alors sa décision d'accorder le penalty est juste. Il est impossible de mesurer l'ampleur de l'incidence de ce contact sur le mouvement du joueur, et c'est pourquoi la décision de l'arbitre reste celle qui fait foi.

La VAR ne peut pas intervenir dans ce cas, car l'arbitre a vu l'action lui-même et l'a évaluée.

La salle de la VAR aurait pu corriger sa décision s'il n'y avait eu aucun contact, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est pour cette raison qu'il n'a pas été appelé à revoir l'action, malgré les tentatives du Racing Santander de souligner que cette technologie a été conçue pour traiter ce type de situations.

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