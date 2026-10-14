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Lamine Yamal, la star du Barça, a attiré tous les regards lors de la victoire de son équipe à l'extérieur face à Galatasaray (4-1), mardi, lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Même si Yamal n'a pas marqué dans ce festival offensif, il a délivré deux passes décisives en 3 minutes au début de la seconde période, démontrant ainsi son immense potentiel et ses qualités exceptionnelles.

La performance de Yamal face à Galatasaray a suscité l'admiration de la légende française Thierry Henry, qui a fait l'éloge du jeune international espagnol, selon le quotidien catalan "Sport".

S'adressant à Yamal sur la chaîne "CBS", Henry a déclaré : "Je te félicite une nouvelle fois pour tout ce que tu accomplis, ce que tu fais est incroyable, et franchement je ne sais pas quoi dire de plus", avant de lui demander comment il avait exécuté cette rabona qui lui a permis de se créer de l'espace et d'éliminer le défenseur de Galatasaray sur l'action du troisième but, inscrit par Anthony Gordon.









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Les louanges d'Henry ne se sont pas limitées à la beauté du geste, mais ont également porté sur la manière dont Yamal a lu les mouvements de son adversaire et choisi la bonne solution pour le dépasser, ce qui a ouvert la porte à l'international espagnol pour expliquer l'idée qui l'a poussé à tenter ce geste.

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De son côté, Yamal a expliqué son raisonnement : "J'ai remarqué ces derniers temps que les défenseurs ont tendance à se jeter au sol dès que j'arrive à la ligne de but, ce qui m'a amené à réfléchir à l'utilisation d'un geste différent pour contourner cette façon de défendre".

L'international espagnol a indiqué qu'il avait estimé que le moment était opportun pour tenter ce geste, que l'idée lui avait plu et que, surtout, elle avait effectivement fonctionné, assurant qu'il cherche toujours à s'appuyer sur les dribbles et les feintes afin de créer des espaces et de prendre le dessus sur les défenseurs.

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Interrogé sur la capacité du Barça à réaliser le triplé cette saison, à savoir la Liga, la Coupe du Roi et la Ligue des champions, Yamal n'a pas hésité à exprimer sa confiance dans les ambitions de son équipe.

Yamal a déclaré : "Bien sûr, c'est ce à quoi nous aspirons toujours, nous sommes le Barça, et pour moi, nous sommes la meilleure équipe du monde".

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L'entretien a été marqué par une scène amusante lorsque Micah Richards, ancien joueur de Manchester City, a demandé à Kate, la présentatrice du plateau, de dire à Yamal qu'il viendrait le voir la semaine prochaine et qu'il assisterait au match avec lui, ce qui a poussé l'international espagnol à demander s'il parlait du Clasico face au Real Madrid.

Mais Richards a précisé qu'il parlait du match entre le Barça et le Paris Saint-Germain au Parc des Princes, en Ligue des champions, ce qui a fait répondre Yamal avec un sourire : "D'accord, à plus tard mon ami".

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Dans un autre entretien en zone mixte après la rencontre, Yamal est revenu sur son dribble lors de l'action du troisième but : "Comment décrire ce dribble ? Je ne sais pas. Je dirais que c'était comme une rabona. L'important, c'est qu'il a permis une passe décisive pour Gordon ; il a été efficace. Nous savions que c'était un stade très difficile, l'un des plus difficiles où jouer. Nous en parlions dans le vestiaire, de leur pression et de leurs cris. Nous sommes très heureux de cette victoire. C'est une équipe de très haut niveau".



