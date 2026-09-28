Henry clarifie la vérité sur ses déclarations contre Manchester City

Après avoir été reconnu coupable de 114 infractions financières sur les 115 manquements aux règles du fair-play financier en Premier League, Manchester City attend sa sanction selon de nombreux rapports de presse.

En Angleterre, des propos attribués au Français Thierry Henry, légende d'Arsenal, ont circulé à ce sujet, l'ancien attaquant international français ayant appelé à infliger de lourdes sanctions à City.

Dans une publication sur son compte Instagram, l'ancien joueur d'Arsenal a vivement démenti avoir tenu de tels propos, déclarant : « Fausses informations. Je n'ai parlé à personne de Manchester City. Arrêtez d'inventer des histoires. »

Certains rapports de presse ont précisé que Manchester City pourrait être sanctionné pour ces infractions par tout type de mesure, allant d'une amende considérable à un retrait de points, en passant par le retrait des titres remportés durant cette période, jusqu'à la relégation.

Le club devrait faire appel de la décision, tandis que la sanction définitive n'a pas encore été fixée.



