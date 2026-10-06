Harry Kane franchit la barre symbolique des 90 buts avec l’Angleterre

L’Angleterre compte neuf points dans le groupe C de la Ligue des nations. Le sélectionneur Thomas Tuchel a vu son équipe s’imposer 3-0 mardi à Wembley face à la Tchéquie. Harry Kane a de nouveau trouvé le chemin des filets sous le maillot de la sélection anglaise et totalise désormais 91 buts en sélection.

Le pays hôte a eu de la réussite sur le 1-0, puisque Vladimir Coufal a malencontreusement envoyé le ballon dans son propre but après 27 minutes de jeu. Quelques minutes avant la pause, Morgan Rogers a parfaitement servi Kane, qui a conclu de près.

Kane a continué à chercher le but après la pause et a manqué de réussite lorsqu’une frappe a fini au-dessus du but après avoir touché la barre. Peu après, le gardien Lukas Hornicek a empêché Jude Bellingham de marquer grâce à un arrêt impressionnant.

Le 91e but de Kane est tombé à la 57e minute. Le capitaine de l’attaque anglaise a parfaitement jugé un corner avant de placer une tête gagnante. La résistance de la sélection tchèque était alors brisée.

Tuchel a encore procédé à quelques changements en fin de match et a notamment accordé du repos à Bellingham. L’Angleterre a tranquillement géré cette rencontre à sens unique et prend trois points importants de plus dans le groupe C.

L’Angleterre reprendra la Ligue des nations le 12 novembre contre la Croatie. La phase de groupes se conclura le 15 novembre avec une rencontre face au champion du monde espagnol.