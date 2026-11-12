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Harry Kane a officiellement inscrit son nom dans l’histoire en devenant le joueur le plus capé de l’histoire de l’Angleterre. En menant l’attaque face à la Croatie à Wembley, le capitaine anglais a franchi un cap que beaucoup pensaient indépassable.

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Un cap historique à Wembley

L’attaquant de 33 ans s’apprête à disputer son 126e match avec l’équipe nationale après avoir été titularisé pour la rencontre de Ligue des nations de jeudi.

Kane dépassera ainsi le record de 125 sélections établi par le légendaire gardien Peter Shilton entre 1970 et 1990. Shilton, qui a conservé ce record pendant plus de trois décennies après sa retraite, sera présent à Wembley pour assister à son dépassement et participera à une cérémonie spéciale en l’honneur du capitaine de l’Angleterre sur la pelouse avant le coup d’envoi.

Ce moment historique fait suite à la performance décisive de Kane début octobre contre la République tchèque. Il avait alors inscrit un doublé lors d’une victoire 3-0, égalant les 125 sélections de Shilton.

Une réussite individuelle sans précédent

Cette soirée historique à Wembley intervient alors que la star du Bayern Munich accumule les distinctions individuelles. Il y a moins de trois semaines, Kane a été officiellement reconnu comme le meilleur joueur du monde, devenant le premier footballeur anglais depuis 25 ans à remporter le prestigieux Ballon d’Or. L’attaquant a déclaré que cette distinction dépassait « ses rêves les plus fous ».

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Kane a également exprimé son immense fierté d’avoir contribué, grâce à sa réussite individuelle sur la scène mondiale, à remettre l’équipe nationale d’Angleterre « sur le devant de la scène ». Déjà meilleur buteur de l’histoire de l’Angleterre avec 91 réalisations, il renforce encore son héritage en s’emparant du record de sélections. Il détient désormais à la fois le record de buts et celui de matches disputés avec l’équipe nationale masculine senior.

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Des statistiques toujours plus impressionnantes

L’analyse des statistiques de la carrière internationale de Kane suggère que l’attaquant expérimenté s’améliore avec l’âge.

Selon Sky Sports, Kane a inscrit 23 buts sur 43 tirs cadrés lors des 25 matches précédant cette sélection record face à la Croatie. Ces chiffres témoignent de sa meilleure précision de tir à ce jour, à 55,8 %, ainsi que d’un taux de conversion impressionnant de 29,9 %.

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Kane en pleine forme pour propulser l’Angleterre en quarts de finale

L’Angleterre occupe actuellement la deuxième place du groupe A3 de la Ligue des nations avec neuf points, derrière l’Espagne, qui a réalisé un sans-faute avec 12 points. Il suffira à l’Angleterre d’éviter la défaite ce soir pour valider officiellement sa qualification pour les quarts de finale.

Kane affiche une forme étincelante depuis le début de cette campagne de Ligue des nations : il a marqué lors de chacune de ses quatre apparitions, pour un total de six buts. Le capitaine a ouvert son compteur lors d’une défaite 3-2 face à l’Espagne, puis marqué une fois lors d’une victoire 2-0 à l’extérieur contre la République tchèque, avant d’enchaîner deux doublés, lors d’un succès 7-0 contre la Croatie et d’une victoire 3-0 à domicile face aux Tchèques.