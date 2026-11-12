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Harry Kane a conduit la sélection anglaise à la victoire face à la Croatie sur le score de 2-1, au stade de Wembley, ce jeudi soir, dans le cadre de la Ligue des nations.

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L'attaquant du Bayern Munich, qui a reçu un hommage avant le coup d'envoi de la rencontre à la suite de son sacre au Ballon d'Or, avait inscrit le but de la victoire sur penalty, maintenant ainsi en vie les espoirs de l'équipe aux Trois Lions de terminer la phase de groupes en tête, en cas de victoire face à l'Espagne lors de la dernière journée, dimanche prochain, au stade Metropolitano.

Après la confrontation face à la sélection croate, Kane s'est adressé aux médias et a lancé un message au ton provocateur à l'équipe espagnole, dirigée par l'entraîneur Luis de la Fuente, qui a elle aussi accompli sa mission en battant la République tchèque (2-0).

Le journal Sport a publié les déclarations de Harry Kane, qui a affirmé : « Bien sûr, notre objectif est de terminer le groupe à la première place. »

Il a poursuivi : « Après le premier match, lorsque nous avons perdu contre eux ici, nous savions que nous étions capables de livrer une bien meilleure performance. Nous nous sommes dit : nous gagnerons tous les matches jusqu'à la prochaine confrontation, puis nous verrons ce qui se passera. Et maintenant, dimanche, nous avons l'occasion idéale de prouver ce dont nous sommes capables. »

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Le capitaine de la sélection anglaise a également exprimé sa gratitude pour l'hommage qui lui a été rendu avant le coup d'envoi de la rencontre, en déclarant : « L'accueil au début du match était un geste magnifique et impressionnant. Mais dès que le ballon se met à rouler, le plus important devient de décrocher la victoire et de récolter les trois points. »

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Il a souligné : « Nous avons affronté une équipe solide qui voulait prouver ses capacités dans le match de ce soir. Je pense que nous avons livré une bonne prestation pendant une grande partie de la rencontre. Nous avons ressenti une certaine fatigue dans les dernières minutes, mais dans l'ensemble c'était une magnifique victoire, qui nous offre l'occasion de disputer un grand match dimanche. »

Au sujet de son ressenti au moment de tirer le penalty, Kane a confié : « C'était comme toujours. J'ai manqué mon dernier penalty avec le Bayern Munich, et c'est pourquoi je pense qu'il est toujours important d'essayer de se rattraper lors de la tentative suivante. »

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Il a insisté : « J'essaie de ne pas manquer deux penalties consécutifs, et de bien exécuter le tir. Je me suis entraîné hier comme d'habitude, et maintenant il s'agit seulement de descendre sur le terrain et de livrer une bonne performance. »

Pour conclure, l'attaquant anglais a livré une rapide analyse du match, en déclarant : « Je pense que nous avons perdu le ballon trop facilement, surtout dans notre moitié de terrain, ce qui a quelque peu ralenti le rythme de la rencontre. »

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Il a ajouté : « Nous avons eu suffisamment d'occasions pour inscrire deux ou trois buts, mais nous avons affronté une bonne équipe. Nous enchaînons actuellement une série de matches difficiles avec nos clubs et nos sélections, et nous ne pouvons donc pas toujours nous attendre à ce que tout se déroule à la perfection. »

Il a conclu : « Bien sûr, nous savons que nous pouvons nous améliorer sur certains aspects, et nous devrons le faire si nous voulons gagner dimanche. Mais au final, le plus important est que nous avons décroché la victoire ce soir. »

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La sélection espagnole domine le classement du troisième groupe avec un bilan parfait (15 points), avec 3 points d'avance sur l'Angleterre, deuxième.