Harry Kane bat un record vieux de 36 ans et inscrit le but de la victoire pour l’Angleterre

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L’Angleterre a battu la Croatie lors du match record de Harry Kane. À Wembley, l’équipe de Thomas Tuchel s’est imposée 2-1 face aux visiteurs. L’Espagne a gagné 2-0 contre la Tchéquie, ce qui permet à la championne du monde de rester en tête du groupe C de la Ligue des nations. L’Angleterre suit à trois points.

Angleterre - Croatie 2-1

Avant la rencontre à Wembley, Harry Kane a été mis à l’honneur. Le tout récent lauréat du Ballon d’Or disputait jeudi soir sa 126e sélection et détient désormais le record de sélections avec l’Angleterre.

Après un bon début de match des visiteurs, les Anglais ont ouvert le score à la 24e minute. Josko Gvardiol a très mal dégagé un centre venu d’un côté, permettant à Morgan Rogers de marquer.

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Sur un corner croate, Jarrell Quansah a voulu remettre le ballon de la tête à Jordan Pickford, mais sa remise, trop molle, a permis à Peter Sucic de marquer de près : 1-1.

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Le score n’est pas resté longtemps à égalité. Presque immédiatement après le 1-1, Quansah a été mis au sol sur un corner à l’autre bout du terrain, et l’Angleterre a obtenu un penalty.

Comme à son habitude, Kane n’a pas tremblé et a redonné l’avantage à l’Angleterre face à la Croatie lors de ce match marquant sa 126e sélection : 2-1. En fin de rencontre, l’Angleterre s’en est toutefois bien sortie, Ante Budimir ayant manqué deux grosses occasions.

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Tchéquie - Espagne 0-2

L’Espagne a ouvert le score sur penalty en première période. Alex Baena n’a pas tremblé à onze mètres : 0-1.

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En seconde période, l’Espagne a cru doubler la mise. Jeremy Pino a conclu avec adresse un long ballon du gardien Unai Simon, mais il était hors-jeu : le but a donc été refusé.

En fin de match, l’Espagne a finalement porté le score à 0-2, après l’expulsion d’un joueur de l’équipe à domicile. Marc Pubil a récupéré le ballon haut sur le terrain avant de conclure dans le coin du but.