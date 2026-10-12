Manchester United serait également intéressé par le joueur de 22 ans, comme l’a récemment rapporté le quotidien espagnol Mundo Deportivo.

La raison de la frustration du défenseur saute aux yeux et se lit dans les chiffres de la saison en cours. Cette saison, l’international espagnol aux sept sélections n’a disputé que douze minutes sous le maillot du club catalan.

Même après la dernière trêve internationale, rien n’a changé pour le joueur formé au club, toujours cantonné à un rôle de remplaçant. Lors de la victoire 3-0 contre le FC Getafe, Balde a une nouvelle fois passé les 90 minutes sur le banc.

Compte tenu de cette situation, un transfert lors du prochain mercato apparaît, selon as , comme la seule issue plausible. Malgré son manque de temps de jeu, le latéral ne manquerait pas de prétendants.

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En cas de vente de Balde, Hansi Flick réclamerait un renfort

Une éventuelle vente pourrait aussi provoquer une réaction en chaîne au sein de l’effectif de l’entraîneur Hansi Flick. Si le départ se concrétisait cet hiver, le technicien allemand insisterait, selon Mundo Deportivo, pour recruter un nouveau défenseur central.

Le leader de la Liga manque actuellement de solutions en défense centrale, une situation qui se fait particulièrement sentir depuis la blessure musculaire d’Andreas Christensen. Aucun candidat précis au recrutement n’a encore été identifié, mais le club disposerait de la marge financière nécessaire pour faire venir un renfort. Sous contrat jusqu’en 2028, Balde pourrait rapporter une indemnité de transfert conséquente au FC Barcelone en cas de vente.

Balde a rejoint le centre de formation du Barça dès 2011, en provenance du rival de la ville, l’Espanyol. Il a disputé jusqu’à présent 169 matches officiels avec l’équipe première, inscrivant trois buts et délivrant 21 passes décisives.