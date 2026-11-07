Dimanche soir, la Liga propose une affiche de premier plan entre l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone. Frenkie de Jong pourrait de nouveau être titularisé.

La blessure de Rodri oblige en effet Hansi Flick à résoudre un casse-tête au milieu de terrain. Elle pourrait permettre à De Jong de retrouver une place dans l’entrejeu, après une longue absence due à une blessure au genou.

Il y a deux semaines, De Jong a fait son retour avec le Barça lors du Clásico contre le Real Madrid, en entrant en jeu au milieu de terrain. La semaine dernière, face au Deportivo Alavés, il a retrouvé une place de titulaire, mais en défense centrale. Cette semaine, il a dû se contenter de vingt minutes contre Aston Villa en Ligue des champions.

Dimanche, une titularisation au milieu de terrain se profile pour lui, alors que Rodri sera absent plusieurs semaines en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. « Je n’ai pas encore décidé qui débutera aux côtés de Pedri », a révélé Flick en conférence de presse avant le choc contre l’Atlético.

« Frenkie peut jouer à plusieurs postes et possède davantage d’expérience, pas seulement au poste de numéro six. Marc Bernal est également très bon sans le ballon », a déclaré Flick. « Je suis heureux de retrouver Frenkie et il donne cent pour cent à l’entraînement. Mais nous devons encore en discuter. Nous déciderons plus tard. »

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Le match de dimanche est d’une grande importance dans la course au titre en Espagne : Barcelone et l’Atlético occupent les deux premières places de la Liga. Deux points seulement séparent les deux équipes.

La prochaine trêve internationale suivra, et De Jong pourra rejoindre la sélection des Pays-Bas pour la première fois depuis la Coupe du monde. Il y retrouvera Xavi.