Hans Kraay junior estime que Michael Reiziger ne possède pas le profil idéal pour succéder à Ronald Koeman au poste de sélectionneur des Pays-Bas. Dans sa chronique pour Voetbal International, il tranche : « Je ne lui accorde pas l’aura nécessaire pour diriger l’équipe nationale. »

Les spéculations sur l’avenir du sélectionneur batent déjà leur plein en vue de la Coupe du monde de cet été. La question est de savoir si Koeman restera à la tête de l’équipe après la phase finale, qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Dans ce contexte, des rumeurs indiquent que Nigel de Jong, directeur du football de haut niveau, pourrait chercher un successeur en interne. Le nom de Reiziger circule déjà, comme le soulignait plus tôt cette semaine NOS Studio Voetbal.

« J’ai lu cette semaine les interviews de Nigel de Jong, où il affirme qu’aucun entraîneur n’a été contacté et que Ronald Koeman jouit de la confiance totale des joueurs. Pour lui, il n’y a donc aucune raison de remettre en cause Koeman », analyse l’expert d’ESPN.

Néanmoins, De Jong a suggéré qu’une succession interne pourrait être étudiée si les Oranje étaient éliminés prématurément, ce qui fait logiquement resurgir le nom de Reiziger. Pour Kraay, l’ex-coach du Jong Ajax n’est pourtant pas la bonne option.

« Il a réalisé un excellent travail avec Jong Ajax, qu’il a mené au titre en Keuken Kampioen Divisie, il s’en sort bien avec les Jong Oranje et a été un adjoint plus qu’excellent et fiable de l’Ajax couronné de succès sous Erik ten Hag. Mais je ne le vois pas à la tête de la grande équipe nationale néerlandaise. »

« Certes, il a connu une carrière de joueur exceptionnelle, possède une immense connaissance du football et est un homme loyal et courtois, mais je ne lui prête pas le charisme nécessaire pour endosser le rôle de sélectionneur national. »