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Hannover 96 - Dynamo Dresde : qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Hanovre vs Dynamo Dresden
Hanovre
Dynamo Dresden
Bundesliga 2

En 2. Bundesliga allemande, Hanovre 96 affronte le Dynamo Dresde. Mais qui diffuse le match aujourd’hui en direct à la télévision et en streaming ?

Le match entre Hanovre 96 et le Dynamo Dresde débute le 1er novembre 2026 à 13 h 30.

SuisseSky Sport Top Event
Algérie, Maroc, Vietnam, TunisieShahid

Diffusion en streaming en Allemagne

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SPOX vous explique dans cet article comment regarder le match aujourd’hui en direct à la télévision et en streaming.

Hanovre 96 - Dynamo Dresde : qui diffuse le match aujourd’hui en direct à la télévision et en streaming ?

Le match entre Hanovre 96 et le Dynamo Dresde est diffusé en direct sur WOW. Vous pouvez y suivre l’intégralité de la rencontre en streaming.

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L’actualité de la semaine : qu’ont fait Hanovre 96 et le Dynamo Dresde ?

Hanovre 96 aborde cette rencontre avec un bilan d’une victoire, d’un nul et de trois défaites lors de ses cinq derniers matchs officiels. Le club s’est récemment incliné 0-2 contre Kaiserslautern en Coupe d’Allemagne, après une défaite 0-2 dans le derby face à l’Eintracht Brunswick. Sa seule victoire sur cette période a été obtenue 2-1 contre le VfL Bochum. Au total, Hanovre a inscrit quatre buts et en a encaissé huit lors de ces cinq matchs.

Le Dynamo Dresde affiche deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matchs officiels. Son dernier succès a été particulièrement impressionnant : le SGD a battu Schalke 04 2-0 en Coupe d’Allemagne. Auparavant, il avait subi une nette défaite 0-3 contre Holstein Kiel en championnat. Dresde a marqué sept fois et encaissé sept buts lors de ces cinq rencontres.

H96

H96 - Forme

BOC
V2-1
FCM
D3-0
FCP
N1-1
EBS
D2-0
FCK
D0-2
But marqué (encaissé)
3/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
DOD

DOD - Forme

BSC
D1-2
OSN
N1-1
FCM
V2-0
HSK
D3-0
S04
V2-0
But marqué (encaissé)
6/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Hanovre 96 - Dynamo Dresde : heure du coup d’envoi

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Bundesliga 2 - Journée 10
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Hanovre 96 - Dynamo Dresde : compositions d’équipe

Hanovre vs Dynamo Dresden Équipes probables

Entraineur

  • S. Wagner

Hanovre 96 - Dynamo Dresde : forme récente

H96

H96 - Forme

BOC
V2-1
FCM
D3-0
FCP
N1-1
EBS
D2-0
FCK
D0-2
But marqué (encaissé)
3/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
DOD

DOD - Forme

BSC
D1-2
OSN
N1-1
FCM
V2-0
HSK
D3-0
S04
V2-0
But marqué (encaissé)
6/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Hanovre 96 - Dynamo Dresde : bilan des confrontations directes

Face à face

HanovreNulDynamo Dresden
1
3
1
Bundesliga 2
Hanovre badge
Hanovre
H96
0
Dynamo Dresden badge
Dynamo Dresden
DOD
0
FDM
Bundesliga 2
Dynamo Dresden badge
Dynamo Dresden
DOD
2
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Hanovre
H96
2
FDM
Bundesliga 2
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Hanovre
H96
0
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Dynamo Dresden
DOD
0
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Bundesliga 2
Dynamo Dresden badge
Dynamo Dresden
DOD
2
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Hanovre
H96
0
FDM
Bundesliga 2
Hanovre badge
Hanovre
H96
3
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Dynamo Dresden
DOD
0
FDM
5Buts marqués4
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué1/5

Hanovre 96 - Dynamo Dresde : les classements

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
Hertha BerlinHertha BerlinBSC
10910218+1328
V
V
N
V
V
2
WolfsbourgWolfsbourgWOB
105412414+1019
V
N
V
N
V
3
NurembergNurembergFCN
95312112+918
D
N
N
V
V
4
KaiserslauternKaiserslauternFCK
1053295+418
D
V
V
N
V
5
MagdeburgMagdeburgFCM
105232113+817
N
V
D
V
N
6
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
94321616015
N
D
N
N
V
7
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
104241615+114
V
D
V
V
N
8
St.PauliSt.PauliFCP
9261119+212
N
N
V
N
V
9
OsnabrueckOsnabrueckOSN
103251416-211
D
V
D
N
N
10
BochumBochumBOC
10325811-311
V
N
D
D
D
11
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
102441820-210
D
N
N
D
N
12
Eintracht BraunschweigEintracht BraunschweigEBS
103161618-210
D
V
D
V
D
13
Greuther FuerthGreuther FuerthGFT
92341216-49
D
V
D
N
N
14
SV DarmstadtSV DarmstadtSVD
10235919-109
N
N
D
V
D
15
Holstein KielHolstein KielHSK
91531011-18
V
N
D
N
D
16
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
92251118-78
D
V
N
D
N
17
HanovreHanovreH96
9225815-78
D
N
D
V
D
18
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
92251120-98
D
V
D
D
D
Promotion
Barrage Promotion
Barrage Relégation
Relégation

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