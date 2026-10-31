Le match entre Hanovre 96 et le Dynamo Dresde débute le 1er novembre 2026 à 13 h 30.

Diffusion en streaming en Allemagne

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Hanovre 96 - Dynamo Dresde : qui diffuse le match aujourd’hui en direct à la télévision et en streaming ?

Le match entre Hanovre 96 et le Dynamo Dresde est diffusé en direct sur WOW. Vous pouvez y suivre l’intégralité de la rencontre en streaming.

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L’actualité de la semaine : qu’ont fait Hanovre 96 et le Dynamo Dresde ?

Hanovre 96 aborde cette rencontre avec un bilan d’une victoire, d’un nul et de trois défaites lors de ses cinq derniers matchs officiels. Le club s’est récemment incliné 0-2 contre Kaiserslautern en Coupe d’Allemagne, après une défaite 0-2 dans le derby face à l’Eintracht Brunswick. Sa seule victoire sur cette période a été obtenue 2-1 contre le VfL Bochum. Au total, Hanovre a inscrit quatre buts et en a encaissé huit lors de ces cinq matchs.

Le Dynamo Dresde affiche deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matchs officiels. Son dernier succès a été particulièrement impressionnant : le SGD a battu Schalke 04 2-0 en Coupe d’Allemagne. Auparavant, il avait subi une nette défaite 0-3 contre Holstein Kiel en championnat. Dresde a marqué sept fois et encaissé sept buts lors de ces cinq rencontres.

Hanovre 96 - Dynamo Dresde : heure du coup d’envoi

Bundesliga 2 - Journée 10 1 nov. 2026 - 07:30 Heinz von Heiden-Arena

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