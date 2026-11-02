Le Barça a décidé de faire appel à l'Égyptien Hamza Abdelkarim pour renforcer les rangs de l'équipe des jeunes, en vue d'affronter Aston Villa, ce mardi, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions des jeunes de l'UEFA, une démarche par laquelle le club catalan cherche à améliorer ses chances de qualification pour le tour suivant.

Selon le journal espagnol « Sport », le renfort dont bénéficiera l'équipe des jeunes du Barça, dirigée par Pol Planas, ne se limitera pas à Hamza Abdelkarim, puisque la liste verra également l'arrivée d'Ibrima Toncara, le club souhaitant préparer des éléments de qualité pour cette rencontre très attendue, qui pourrait représenter un tournant dans le parcours de l'équipe dans la compétition continentale.

Le Barça compte 4 points sur 9 possibles jusqu'à présent, ce qui fait d'une victoire face à Aston Villa une étape importante pour renforcer ses chances de qualification pour la phase suivante.

Par ailleurs, la récolte des trois points offrirait à l'équipe l'opportunité de se battre pour terminer la phase de ligue parmi les premières places, et d'éviter de disputer les barrages qualificatifs pour les huitièmes de finale.

Le club catalan puise une certaine confiance dans sa prestation lors de son dernier match européen à l'extérieur face au Paris Saint-Germain, dans la capitale française.

L'arrivée d'Ibrima Toncara dans la liste des jeunes intervient après que le joueur s'est entraîné, lundi, sous la direction de Pol Planas, bien qu'il ait récemment participé aux entraînements de l'équipe première dirigée par Hans Flick.

Le joueur ne peut pas disputer les matches de la Ligue des champions de l'UEFA avec l'équipe première en raison du non-respect des conditions d'inscription sur la liste « B », qui exigent qu'il ait passé deux années consécutives au club depuis l'âge de 15 ans.

Étant donné que Toncara est âgé de 16 ans et qu'il n'a pas été inscrit sur la liste « A », la Ligue des champions des jeunes de l'UEFA demeure la compétition continentale à laquelle il peut participer.

Quant à Hamza Abdelkarim, il n'a pas terminé les entraînements collectifs du lundi, mais le Barça a décidé de l'intégrer à la liste de l'équipe des jeunes en vue de lui accorder sa première chance de participer à la compétition. Cette décision est intervenue après que ses apparitions avec l'équipe première se sont limitées à un rôle restreint, au moment où Gabriel Jesus et Raphinha sont redevenus pleinement disponibles au sein de l'équipe professionnelle.

En conséquence, la direction sportive a préféré offrir à l'attaquant égyptien l'opportunité de vivre une nouvelle expérience compétitive, et d'acquérir davantage d'expérience face à Aston Villa, qui représente un test important sur les plans technique et de développement, alors que le Barça cherche à obtenir un résultat renforçant sa position dans la course à la qualification.