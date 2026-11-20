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Le FC Barcelone continue de suivre la Coupe du monde U17, qui a débuté jeudi, à la recherche de jeunes talents capables de renforcer son effectif à l'avenir. Une démarche qui rappelle sa découverte de l'attaquant égyptien Hamza Abdelkarim lors de la précédente édition du tournoi.

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Selon le quotidien espagnol « Sport », João Amaral, directeur de la cellule de recrutement du FC Barcelone et l'un des plus proches collaborateurs de Deco, se trouve au Qatar pour suivre les performances des joueurs du club catalan engagés avec la sélection espagnole dans le tournoi.

Le Barça compte sept joueurs dans les rangs de l'Espagne, dirigée par le sélectionneur David Cubillo : Ebrima Tunkara, Jordi Pesquer, Sergi Mayans, Baba Kourouma, Raúl Expósito, Iu Martínez et Roberto Tomás.

Le FC Barcelone est le club le plus représenté dans la liste espagnole. Parmi ses joueurs se distingue Ebrima Tunkara, l'une des grandes vedettes de l'équipe, bien qu'il soit d'un an plus jeune que ses coéquipiers, puisqu'il n'a que 16 ans.

L'Espagne dispute le tournoi dans un groupe comprenant la Chine, les Fidji et le Maroc. Mais la mission de João Amaral ne se limitera pas au suivi des joueurs du Barça : il observera également les autres talents susceptibles de se mettre en évidence pendant la compétition.

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Le tournoi constitue une vitrine importante pour dénicher les meilleurs espoirs, et Amaral attache une grande importance au fait de suivre les joueurs directement depuis les tribunes, en assistant en personne aux matchs.

Getty Images

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Le précédent Hamza Abdelkarim

En tant que responsable de la cellule de recrutement sous l'autorité du directeur sportif Deco, Amaral a l'habitude de se rendre, lui ou l'un des membres de son équipe, dans ce type de compétitions pour observer les talents de près.

Le dernier pari du Barça en la matière s'appelle Hamza Abdelkarim. L'attaquant égyptien a été l'une des grandes révélations de la Coupe du monde U17 disputée au Qatar en 2025, après s'être illustré dans les catégories de jeunes d'Al Ahly.

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Lors de ce tournoi, l'attaquant égyptien a inscrit deux buts en cinq matchs, attirant l'attention de plusieurs clubs européens, avant que le Barça ne se manifeste pour profiter de son potentiel.

Le tournant de la carrière de Hamza est survenu lorsque Hossam Hassan a décidé de le convoquer pour la Coupe du monde 2026. Sa présence avec l'Égypte n'avait rien d'un simple complément d'effectif : il a pris part à quatre des cinq matchs disputés par les Pharaons, qui ont atteint les huitièmes de finale.

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Cette expérience a accéléré la progression de l'attaquant égyptien, déjà lancé à grande vitesse vers le devant de la scène. C'est d'ailleurs pendant sa période en sélection que le Barça a confirmé la levée de l'option d'achat dont il disposait.

Cette option d'achat était initialement fixée à 1,5 million d'euros, avec la possibilité de voir le montant de l'opération grimper à 6,5 millions d'euros en fonction des variables et des bonus prévus dans l'accord.

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Après la Coupe du monde, l'attaquant égyptien a choisi de ne pas attendre : il est directement rentré à Barcelone pour participer à la préparation de la nouvelle saison avec l'équipe première, sous les ordres de Hans Flick.

Il n'a fallu qu'une seule occasion à Hamza pour faire de nouveau parler de lui. Il a été le grand homme du Barça lors du match amical face à Birmingham City, avec un doublé en 62 minutes.

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L'attaquant égyptien a ouvert son compteur sur un penalty qu'il avait lui-même obtenu, avant de se montrer de nouveau dans la surface en profitant d'un ballon renvoyé pour compléter son doublé.

Un tournoi qui a révélé des stars de premier plan

La Coupe du monde U17 de la Fédération internationale de football (FIFA) a toujours été une fabrique de jeunes talents, dont certains ont ensuite rejoint le gratin du football mondial.

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Les précédentes éditions du tournoi offrent des exemples marquants de son importance pour faire éclore des talents sur la scène internationale. Ronaldinho a ainsi remporté avec le Brésil son premier titre, la Coupe du monde U17 disputée en Égypte en 1997, avant de devenir champion du monde avec la sélection A en 2002.

Six ans plus tard, Cesc Fàbregas a crevé l'écran lors de l'édition 2003 en Finlande. Après avoir guidé sa sélection vers les sommets, il a été élu meilleur joueur du tournoi grâce à ses cinq buts en cinq matchs et a également remporté le Soulier d'or.

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Fàbregas est ensuite devenu l'un des éléments clés de l'Espagne sacrée championne du monde en 2010, preuve que ce tournoi a été une étape importante dans son ascension vers le statut de star.

Parmi les noms qui ont également émergé figure l'Allemand Toni Kroos, élu meilleur joueur de la Coupe du monde U17 en Corée du Sud en 2007, avant de confirmer son immense potentiel quelques années plus tard en remportant la Coupe du monde avec l'Allemagne en 2014.

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Deux ans plus tard, lors de l'édition 2009 au Nigeria, Mario Götze a marqué le tournoi de son empreinte en inscrivant trois buts, avant d'entrer dans l'histoire du football allemand en marquant le but qui a offert la Coupe du monde à son pays lors de la finale de 2014.

Ce tournoi reste une fenêtre permettant aux jeunes espoirs d'attirer l'attention des grands clubs, qui suivent de près l'émergence des joueurs capables de faire la différence à l'avenir. C'est pourquoi le Barça ne veut pas laisser passer l'occasion, avec João Amaral actuellement présent au Qatar pour observer les meilleurs talents en devenir.