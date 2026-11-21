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Ce soir se dispute un duel brûlant entre l'Espanyol B et le Barça Atlètic dans le derby des réserves, sans aucun doute l'affiche phare du groupe 2 de la deuxième division espagnole.

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Selon le quotidien espagnol Sport, cette rencontre revêt une importance double, puisqu'elle intervient à un moment où les deux équipes occupent le haut du classement, sans compter l'intensité qui ne manque jamais dans ce genre de matchs à forte rivalité, où de vieux comptes restent à régler.

L'Espanyol B occupe la quatrième place, à quatre points du club catalan, mais compte un match en moins, celui qu'il doit disputer face à Naxara, avant-dernier. La situation s'annonce donc très serrée et les trois points pourraient s'avérer décisifs, d'autant que seul le champion monte directement.

Le Barça Atlètic a de nouveau vécu une semaine compliquée en raison de la trêve internationale et des blessures, mais il a reçu une bonne nouvelle : il pourra compter sur davantage de joueurs, après la décision controversée du juge unique du Comité de compétition de l'obliger à disputer son dernier match, samedi dernier, face à Girona B, perdu 0-1.

Il s'agissait de la première défaite de l'équipe cette saison au stade Johan-Cruyff, et les hommes de Juliano Belletti ne peuvent pas se permettre un nouveau faux pas s'ils veulent rester en tête.

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L'entraîneur brésilien bénéficiera d'un renfort de poids avec le retour de Hamza Abdelkarim, qui s'est entraîné hier avec la réserve après avoir disputé quelques minutes avec la sélection égyptienne lors des deux rencontres face au Malawi.

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Sauf changement de plans, l'attaquant au numéro 9 sera présent avec la réserve, tandis que le défenseur central Álex Campos restera avec l'équipe première pour pallier les absences en défense.

Outre Hamza, Belletti pourra s'appuyer sur cinq autres internationaux : Iker Rodríguez, Pedro Rodríguez, Aziz Issa, Jesse Bisiwu et le jeune Jony Hernández.

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En revanche, l'Équatorien José Caicedo est revenu de sa sélection avec quelques gênes et a passé hier des examens médicaux.

Logiquement, les joueurs de l'Espagne des moins de 17 ans engagés en Coupe du monde seront absents : Ebrima Tunkara, Jordi Pesquer et Sergi Mayans.

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Les bonnes nouvelles sont venues d'Orian Goren, Guillem Víctor et Landry Farré, qui se sont entraînés normalement. Les deux défenseurs pourraient obtenir le feu vert médical aujourd'hui, tandis qu'Orian n'avait même jamais été déclaré blessé, malgré ses gênes physiques.

Belletti a souligné que l'adversaire était un concurrent direct dans la course : « C'est l'un de ces matchs où les joueurs sont encore plus motivés. C'est un derby face à un grand adversaire qui traverse une excellente période et qui joue bien. »

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Belletti n'a pu disposer de l'ensemble de son effectif que lors de la séance d'entraînement d'hier : « Nous avons profité de la journée où nous étions tous réunis pour régler les choses sur le terrain et essayer de surprendre l'adversaire », a-t-il déclaré.

L'entraîneur de la réserve catalane s'attend à un affrontement très physique, assurant que son équipe est parfaitement prête à le livrer.