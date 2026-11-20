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Le FC Barcelone continue de suivre la Coupe du monde des moins de 17 ans, qui a débuté jeudi, à la recherche de jeunes talents capables de renforcer son effectif à l'avenir. Une démarche qui rappelle la découverte de l'attaquant égyptien Hamza Abdelkarim lors de la précédente édition du tournoi.

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Selon le quotidien espagnol « Sport », João Amaral, directeur de la cellule de recrutement du FC Barcelone et l'un des plus proches collaborateurs de Deco, se trouve actuellement au Qatar pour suivre les performances des joueurs du club catalan engagés avec la sélection espagnole dans le tournoi.

Le Barça compte sept joueurs dans les rangs de l'Espagne, dirigée par le sélectionneur David Cubillo : Ebrima Tunkara, Jordi Bisquer, Sergi Mayans, Baba Kourouma, Raúl Expósito, Iu Martínez et Roberto Tomás.

Le FC Barcelone est le club le plus représenté dans la liste espagnole. Parmi ses joueurs se distingue Ebrima Tunkara, l'une des principales vedettes de l'équipe, bien qu'il ait un an de moins que ses coéquipiers, puisqu'il est âgé de 16 ans.

L'Espagne dispute le tournoi dans un groupe comprenant la Chine, les Fidji et le Maroc. Mais la mission de João Amaral ne se limitera pas au suivi des joueurs barcelonais : il observera également les autres talents susceptibles de se mettre en évidence pendant la compétition.

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Le tournoi constitue une vitrine importante pour repérer les meilleurs talents émergents, et Amaral attache une grande importance à l'observation directe des joueurs depuis les tribunes, en assistant personnellement aux matchs.

Getty Images

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Le précédent Hamza Abdelkarim

En tant que responsable de la cellule de recrutement sous la supervision du directeur sportif Deco, Amaral, ou l'un des membres de son équipe, a l'habitude de se rendre à ce type de tournois pour observer les talents de près.

Le dernier pari du FC Barcelone dans ce domaine s'appelle Hamza Abdelkarim. L'attaquant égyptien avait été l'une des grandes révélations de la Coupe du monde des moins de 17 ans au Qatar en 2025, après s'être illustré dans les catégories de jeunes d'Al Ahly.

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Lors de ce tournoi, l'attaquant égyptien avait inscrit deux buts en cinq matchs, attirant l'attention de plusieurs clubs européens, avant que le Barça ne passe à l'action pour profiter de son potentiel.

L'étape la plus marquante de la carrière de Hamza est survenue lorsque Hossam Hassan a décidé de le convoquer pour la Coupe du monde 2026. Sa présence en sélection égyptienne n'avait rien d'anecdotique : il a disputé quatre des cinq matchs de l'Égypte, qui a atteint les huitièmes de finale.

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Cette expérience a accéléré la progression de l'attaquant égyptien, qui avançait déjà à grands pas vers le devant de la scène. C'est d'ailleurs pendant son séjour en sélection que le FC Barcelone a confirmé la levée de l'option d'achat dont il disposait.

Cette option d'achat était initialement fixée à 1,5 million d'euros, avec la possibilité de voir le montant de l'opération grimper jusqu'à 6,5 millions d'euros, en fonction des variables et des bonus prévus par l'accord.

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Au terme de la Coupe du monde, l'attaquant égyptien a choisi de ne pas attendre : il est rentré directement à Barcelone pour rejoindre la préparation de la nouvelle saison avec l'équipe première, sous les ordres de l'entraîneur Hansi Flick.

Il n'a fallu qu'une seule occasion à Hamza pour attirer de nouveau les regards, puisqu'il a été le grand homme du Barça lors du match amical face à Birmingham City, avec un doublé inscrit en 62 minutes.

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L'attaquant égyptien a ouvert son compteur sur un penalty qu'il avait lui-même provoqué, avant de surgir à nouveau dans la surface pour profiter d'un ballon repoussé et s'offrir un doublé.

Un tournoi qui a révélé des stars de premier plan

La Coupe du monde des moins de 17 ans de la Fédération internationale de football (FIFA) a toujours été un véritable vivier de jeunes talents, dont beaucoup ont ensuite rejoint le cercle des stars de premier plan du football mondial.

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Les éditions précédentes du tournoi regorgent d'exemples marquants qui confirment son importance pour révéler des talents sur la scène internationale. Ronaldo Nazário a ainsi remporté avec le Brésil son premier titre lors de la Coupe du monde des moins de 17 ans en Égypte en 1997, avant de devenir champion du monde avec l'équipe A en 2002.

Six ans plus tard, Cesc Fàbregas a crevé l'écran lors de l'édition 2003 en Finlande, en menant sa sélection vers les sommets. Il a été élu meilleur joueur du tournoi après avoir inscrit cinq buts en cinq matchs, et a également remporté le Soulier d'or.

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Fàbregas est ensuite devenu l'un des éléments clés de l'Espagne sacrée championne du monde en 2010, preuve que ce tournoi a constitué une étape importante de son ascension vers le statut de star.

Parmi les noms qui se sont également illustrés figure l'Allemand Toni Kroos, élu meilleur joueur de la Coupe du monde des moins de 17 ans en Corée du Sud en 2007, avant de confirmer son immense potentiel quelques années plus tard en remportant la Coupe du monde avec l'Allemagne en 2014.

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Deux ans plus tard, lors de l'édition 2009 au Nigeria, Mario Götze a marqué le tournoi de son empreinte en inscrivant trois buts, avant d'entrer dans l'histoire du football allemand en marquant le but qui a offert à son pays le titre mondial lors de la finale de 2014.

Ce tournoi reste une vitrine permettant aux jeunes talents prometteurs d'attirer l'attention des grands clubs, qui suivent de près l'émergence des joueurs capables de faire la différence à l'avenir. C'est précisément ce qui pousse le FC Barcelone à ne pas laisser passer l'occasion, avec la présence actuelle de João Amaral au Qatar pour observer les meilleurs talents émergents.