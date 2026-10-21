Le Marocain Achraf Hakimi, star du Paris Saint-Germain, a exprimé sa fierté face à la performance de ses coéquipiers lors de la victoire contre Barcelone (4-2), hier soir mardi, lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Le club français a confirmé son statut dans la compétition européenne : après la victoire contre Manchester City, leader de la Premier League, la semaine dernière (4-2), il a réussi à s'imposer face à la formation catalane qui n'avait pas encore connu la défaite cette saison.

Hakimi a déclaré dans des propos accordés à la chaîne « CBS Sports » après la rencontre : « Quand vous jouez contre une équipe comme celle-ci, vous voulez leur montrer que nous sommes les champions et que nous aspirons à poursuivre les victoires. Nous voulons leur montrer que nous faisons aussi partie des meilleures équipes du monde, et peut-être la meilleure actuellement. »

Il a ajouté, selon les propos rapportés par la chaîne française « Foot Mercato » : « Nous savions que ce serait un match extrêmement difficile. Nous affrontions l'une des meilleures équipes du monde, qui n'avait pas encore perdu cette saison. Mais notre équipe est impressionnante. »

Malgré les deux buts égalisateurs de Barcelone et les nombreux rebondissements qu'a connus la rencontre, Hakimi a été fasciné par la capacité de son équipe à briller dans les grands matchs.

Il a expliqué : « C'était un match formidable pour les supporters, mais nous avons aussi pris du plaisir à jouer. Dans ce genre de matchs, nous devons défendre et attaquer à un très haut niveau. »

Le Marocain a également évoqué le reste de la saison avec un objectif clair, déclarant : « Nous avons un grand objectif que nous cherchons à atteindre cette année : remporter de nouveau la Ligue des champions. Notre objectif est de poursuivre les victoires. »

Cette ambition est nourrie quotidiennement par l'entraîneur Luis Enrique, que le joueur marocain a salué en ces termes : « L'entraîneur veille chaque jour à ce que nous ne perdions pas la mentalité de gagnant. Nous donnons le meilleur de nous-mêmes, et j'espère que nous continuerons à enchaîner les victoires. »







