Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Ballon d'Or trophygetty
Traduit par

Hakimi 13e et Vinicius à une place surprise : annonce du classement final du Ballon d'Or 2026

Kylian Mbappé
L. Yamal
H. Kane
L. Messi
J. Bellingham
P. Cubarsi
B. Fernandes
M. Cucurella
A. Hakimi
D. Rice
Ousmane Dembélé
K. Kvaratskhelia
N. Mendes
M. Olise
Sadio Mané
Vinicius Junior
Vitinha
F. Torres
F. Ruiz
Rodri
W. Saliba
L. Martinez
E. Haaland
L. Diaz
France
Espagne
Angleterre
Argentine
Portugal
Maroc
Géorgie
Sénégal
Brésil
Norvège
Colombie

De la trentième à la première place : découvrez le classement final du Ballon d'Or 2026

L'Anglais Harry Kane, attaquant du Bayern Munich, a été sacré lauréat du Ballon d'Or 2026, lundi soir, lors de la cérémonie organisée dans la capitale britannique Londres.

Kane a remporté cette récompense pour la première fois de sa carrière, devançant le duo composé de Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid (deuxième), et de Lamine Yamal, vedette du Barça (troisième).

Pour la cinquième fois dans l'histoire de la récompense, ce sont les résultats de la saison footballistique, et non ceux de l'année civile, qui ont servi à déterminer le vainqueur, la période prise en compte pour les performances des joueurs s'étendant du 3 août 2025 au 19 juillet 2026, afin d'inclure les principales compétitions et les grands événements de la saison.

Le magazine « France Football », responsable du Ballon d'Or, a dévoilé le classement des candidats au Ballon d'Or, de la trentième à la première place, comme suit :

Le classement final du Ballon d'Or 2026


Classement

Joueur

Club

Sélection

29

Sadio Mané

Al-Nassr

Sénégal

29

William Saliba

Arsenal

France

28

Julián Quiñones

Al-Qadisiyah

Mexique

27

Bruno Fernandes

Manchester United

Portugal

26

Dayot Upamecano

Bayern Munich

France

25

Marquinhos

Paris Saint-Germain

Brésil

24

Luis Díaz

Bayern Munich

Colombie

23

Nuno Mendes

Paris Saint-Germain

Portugal

22

Lautaro Martínez

Inter Milan

Argentine

21

Gabriel

Arsenal

Brésil

20

Willian Pacho

Paris Saint-Germain

Équateur

19

João Neves

Paris Saint-Germain

Portugal

18

Marc Cucurella

Real Madrid

Espagne

17

Vinícius Júnior

Real Madrid

Brésil

16

Ferran Torres

Barça - Paris Saint-Germain

Espagne

15

Declan Rice

Arsenal

Angleterre

14

Vitinha

Paris Saint-Germain

Portugal

13

Achraf Hakimi

Paris Saint-Germain

Maroc

12

Pau Cubarsí

Barça

Espagne

11

Jude Bellingham

Real Madrid

Angleterre

10

Fabián Ruiz

Paris Saint-Germain

Espagne

9

Michael Olise

Bayern Munich

France

8

Erling Haaland

Manchester City

Norvège

7

Ousmane Dembélé

Paris Saint-Germain

France

6

Khvicha Kvaratskhelia

Paris Saint-Germain

Géorgie

5

Lionel Messi

Inter Miami

Argentine

4

Rodri

Manchester City - Barça

Espagne

3

Lamine Yamal

Barça

Espagne

2

Kylian Mbappé

Real Madrid

France

1

Harry Kane

Bayern Munich

Angleterre



VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google