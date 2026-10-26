L'Anglais Harry Kane, attaquant du Bayern Munich, a été sacré lauréat du Ballon d'Or 2026, lundi soir, lors de la cérémonie organisée dans la capitale britannique Londres.
Kane a remporté cette récompense pour la première fois de sa carrière, devançant le duo composé de Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid (deuxième), et de Lamine Yamal, vedette du Barça (troisième).
Pour la cinquième fois dans l'histoire de la récompense, ce sont les résultats de la saison footballistique, et non ceux de l'année civile, qui ont servi à déterminer le vainqueur, la période prise en compte pour les performances des joueurs s'étendant du 3 août 2025 au 19 juillet 2026, afin d'inclure les principales compétitions et les grands événements de la saison.
Le magazine « France Football », responsable du Ballon d'Or, a dévoilé le classement des candidats au Ballon d'Or, de la trentième à la première place, comme suit :
Le classement final du Ballon d'Or 2026
Classement
Joueur
Club
Sélection
29
Sadio Mané
Al-Nassr
Sénégal
29
William Saliba
Arsenal
France
28
Julián Quiñones
Al-Qadisiyah
Mexique
27
Bruno Fernandes
Manchester United
Portugal
26
Dayot Upamecano
Bayern Munich
France
25
Marquinhos
Paris Saint-Germain
Brésil
24
Luis Díaz
Bayern Munich
Colombie
23
Nuno Mendes
Paris Saint-Germain
Portugal
22
Lautaro Martínez
Inter Milan
Argentine
21
Gabriel
Arsenal
Brésil
20
Willian Pacho
Paris Saint-Germain
Équateur
19
João Neves
Paris Saint-Germain
Portugal
18
Marc Cucurella
Real Madrid
Espagne
17
Vinícius Júnior
Real Madrid
Brésil
16
Ferran Torres
Barça - Paris Saint-Germain
Espagne
15
Declan Rice
Arsenal
Angleterre
14
Vitinha
Paris Saint-Germain
Portugal
13
Achraf Hakimi
Paris Saint-Germain
Maroc
12
Pau Cubarsí
Barça
Espagne
11
Jude Bellingham
Real Madrid
Angleterre
10
Fabián Ruiz
Paris Saint-Germain
Espagne
9
Michael Olise
Bayern Munich
France
8
Erling Haaland
Manchester City
Norvège
7
Ousmane Dembélé
Paris Saint-Germain
France
6
Khvicha Kvaratskhelia
Paris Saint-Germain
Géorgie
5
Lionel Messi
Inter Miami
Argentine
4
Rodri
Manchester City - Barça
Espagne
3
Lamine Yamal
Barça
Espagne
2
Kylian Mbappé
Real Madrid
France
1
Harry Kane
Bayern Munich
Angleterre