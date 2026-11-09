Le commentateur sportif algérien Hafid Derradji a établi un lien entre le limogeage de Hossam Hassan du poste de sélectionneur de l'Égypte et les crises qui ont entouré l'entraîneur ces derniers temps, estimant que son clash avec Mohamed Salah, la star de la sélection, a peut-être été l'un des facteurs ayant précipité son départ.

Dans une publication sur son compte officiel sur le site « X », Derradji a affirmé que Hossam Hassan « est celui qui a fait tomber Hossam Hassan », expliquant que l'entraîneur a payé le prix de l'accumulation de crises techniques, médiatiques et personnelles, en plus de son clash avec le joueur le plus important de la sélection, un affrontement dont il a estimé qu'il n'était pas nécessaire qu'il se transforme en bataille ouverte.

Le commentateur algérien a ajouté que la confrontation avec Mohamed Salah n'avait pas besoin d'une telle escalade, en allusion au différend qui a opposé le capitaine de la sélection au directeur technique, et qui a jeté une ombre sur l'ambiance de la sélection ces derniers temps.

Le commentaire de Derradji est intervenu après l'annonce par la Fédération égyptienne de football, samedi soir, de la fin de la mission de Hossam Hassan et de son staff technique et administratif, à l'issue d'une série de réunions du conseil d'administration, soulignant que la décision reposait sur l'étude des circonstances et des événements récents ainsi que de leur impact négatif sur l'image positive de la sélection.

Dans le même contexte, la Fédération de football a décidé de confier à Ali Maher, actuel directeur technique de Ceramica Cleopatra, la direction technique de la sélection pour la prochaine étape, lui demandant de présenter sa vision pour la composition du staff technique adjoint.

La relation entre Hossam Hassan et Mohamed Salah avait connu des tensions ces derniers temps, dans un contexte de divergences de positions et de déclarations, faisant de cette crise un sujet de large polémique parmi les supporters et les observateurs, au moment du départ du directeur technique de la tête de l'Égypte.